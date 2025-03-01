海外228遺屬基隆追思 盼還原真相

海外228遺屬返鄉團在基隆海洋廣場追悼受難者。 （基隆市議員張之豪提供）

2025/03/01 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆港是二二八事件中重要的現場，來自美日的海外二二八遺屬返鄉團在二二八前夕，到基隆市南榮公墓及海洋廣場舉辦追思儀式，家屬獻花及默哀悼念二二八事件的受難者，他們希望能夠還原真相。

由王克雄團長率領的海外二二八遺屬返鄉團約卅人，日前回國參加二二八紀念活動。王克雄等家屬廿七日下午先到基隆市追悼親屬。基隆市二二八公益和平協會理事長呂英世、副理事長市議員張之豪、二二八受難者家屬周振才、市府民政處宗教禮儀科科長楊景禎、殯葬管理所等人，共同參與追思活動。

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嘆想祭拜也不知去哪裡

王克雄的父親王育霖，是日本第一位台籍檢察官，在二二八事件中被帶走後就下落不明。王克雄指出，當年國民黨政府為了規避留下司法、判決紀錄，逮捕者不是軍人、警察，而是特務，人被特務帶走以後，就了無聲息，家屬連想要祭拜自己的爸爸，都不知道要去哪裡拜，連他死在哪裡、葬在哪裡，都不知道，有線索指出很多處決的屍體，被卡車載到基隆港邊丟，很可能最後被埋在南榮公墓的無名墓。

殯葬所所長滿歷璋表示，目前文獻或訪談資料並未明確指出二二八事件受難者葬在南榮公墓，追思儀式在萬安堂（又稱大墓公）舉行，從興建年代及碑文記載，收納南榮公墓、和平島、虎子山、大砂灣等地無主骨骸，以此推測可能較有關連。

港邊追思獻花 告慰受難者

王克雄等海外二二八遺屬返鄉團也到基隆港邊，由牧師林偉聯等人帶領舉辦追思禮拜，並將白色的百合花擲入港中，告慰二二八受難者。

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