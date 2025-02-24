自由日日Shoot》全國僅一家合法 寵物生命業違法攬客亂象叢生

寵物生命紀念業正夯，透過網路搜尋就可找到多家業者，但大多尚未取得合法執照。（翻攝Google網頁）

2025/02/24 05:30

〔記者吳昇儒、楊媛婷、張軒哲／綜合報導〕許多民眾把寵物當做家人，逝世後舉辦隆重喪禮，寵物生命紀念業也應運而生，但此行業該歸屬哪個單位管理爭議許久，直至二○二三年才由農業部訂定全國性法源。雖經兩年多推廣，但目前全國僅一家合法業者，坊間卻有上百家業者攬客，傳出巧立名目收費、藏身大樓等亂象，有損消費者權益，運作小型焚化爐也恐衍生公安風險。

農業部推廣2年多 核准17件

農業部動物保護司副司長陳中興指出，農業部訂定「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」加以規範。該要點主要審查寵物生命設施的土地使用合法性與必要性，第一階段要業者透過縣市政府遞案向農業部申請審查，第二階段由縣市政府負責實質變更地目審查。該要點於前年七月頒布後，迄今累計收受約六十幾件申請，農業部已核准十七件，後續交由地方政府審查變更地目。

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設置火化爐易引發居民抗議

因業者設有小型焚化爐火化寵物遺體，依規定非都市土地的農牧用地等，若要設置寵物生命紀念設施，例如設置寵物屍體火化爐，必須將地目變更為特定目的事業用地。另部分地方政府設置自治條例，業者須取得地方政府許可證，還有這類設施屬鄰避設施，容易引發居民包圍抗議，影響合法化進度。

藏身大樓「水化」處理遺體恐觸法

新北市議員張錦豪指出，新北市估有二十五家業者，其中一半是仲介性質，有業者本身並沒有土地或是焚化爐等設備，藏身大樓內，以「水化」方式處理寵物遺體，有違法之虞。

倉鼠喪禮 業者巧立名目收費

收費也有巧立名目之嫌，民眾指出，家中倉鼠死亡，請業者幫忙舉行喪禮，才知道遺體處理秤重論價，但有基本消費，光是幫倉鼠蓋個往生被就花五百元，整套喪禮花下來也要四、五千元。

台中楊先生指出，去年夏天飼養十多年的愛犬重病往生，委託寵物生命紀念公司處理，考量預算，只有焚化遺體費用，蓮花座跟骨灰罈都沒買。

新北市政府動物保護防疫處指出，業者違反土地使用分區規定，地政單位會依違反區域計畫法開罰，近三年來，已對五家業者開出罰單。

台中市政府動物保護防疫處指出，市府十五家列管的寵物生命紀念公司，僅能處理寵物生命關懷業務，因「寵物焚化」須有專屬執照才能執行，目前都不能火化寵物屍體，違者可開罰二萬至十萬元，去年實地查核輔導廿七次，裁處一件。

寵物生命業亂象一覽表

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