蘭嶼「金星3號」客輪被東北季風吹到觸礁 55名遊客、8名船員均獲救

金星3號客輪今天下午從蘭嶼開元港一出港，就遇風浪擱淺，海巡人員救援。（民眾提供）

2025/03/28 18:12

〔記者黃明堂／台東報導〕今天下午3點多，蘭嶼開元港1艘載著55名旅客的金星3號客輪，一出港就遇到東北季風強勁風浪，船被吹到近岸觸礁擱淺，海巡人員救出55名遊客及8名船員，船上人員均安，有2名乘客送醫，分別是手部夾傷，及緊張胃痛，所有乘客由船公司安排暫住當地2間民宿。

金星3號客輪下午3點多，從從蘭嶼開元港出發前往屏東後壁湖，沒多久疑似東北季風增強，風浪過大，船隻被吹離航道後擱淺岸，動彈不得。消防及海巡接獲通知前往現場救援，過程中船員在大浪中搖擺，海巡人員一一救出。

請繼續往下閱讀...

蘭嶼鄉公所秘書周春英表示，在接獲通報後，了解船上有55名旅客、8名船員，因為風大浪大，一出港被偏右擱淺，海巡人員見狀立即派船救援，全部救出，客輪隨後也被拖回港內，船身僅輕微撞傷，55名遊客則由船公司分別安置在兩家民宿。

海洋委員會海巡署東部分署表示，第一三岸巡隊開元安檢所今（28日）下午3時15分通報第十巡防區指揮部，客輪「金星3號」自蘭嶼開元港出港前往後壁湖時，疑似因海象不佳側浪過大，導致於港嘴右側擱淺。船上載有船員8人及乘客55人合計63員，情況緊急，立即啟動應變機制，派遣船艇趕赴現場救援。

第十巡防區接獲通報後，啟動岸海統合機制，於下午3時18分迅速調派駐蘭嶼CP-1060艇，及通報第十五海巡隊派遣100噸巡防艇前往支援，岸際則由海巡同仁同步實施戒護，友船及中華民國海上教生協會台東分會蘭嶼救援隊投入救援接駁行列，歷經1小時的救援後，於下午4時39分，船上55名乘客全數完成救援，另由船公司協調當地拖船實施金星3號脫離擱淺地點，船員及遊客均平安，客輪無漏油情形。

金星3號客輪遇風浪擱淺，海巡人員救援。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法