升級大陸冷氣團！清明連假一路冷 回暖時間曝光

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

2025/03/28 18:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕明起東北季風恐升級為大陸冷氣團！中央氣象署預報，明天起開始受冷空氣影響，一直到4月4日當天才會稍微回暖，且一路有雨；這波冷空氣介於東北季風和大陸冷氣團之間，也不排除增強，且中部以北的高山水氣足、會降雪。

氣象署預報員趙紘表示，明天白天僅迎風面等地方較容易下雨，但晚上起變化會非常大，受到華南雲系東移影響，各地都會下雨，且北部和東北部地區下雨時間較長，且有大雨發生的機率。

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趙紘指出，這波冷空氣會持續到4月3日，在這段期間北部、東北部仍較涼，其它地區早晚也涼；各地水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。溫度方面，白天北部約17度以下，其它地方約21度到22度。

「清明節連續假期前期濕冷，要出去旅遊，最好避開西部」，趙紘表示，這段期間水氣充足，中南部山區也會有華南雲系的殘存水氣在，因此都有降雨機會，直到4月4日才會回暖，屆時東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區及中南部山區有零星短暫雨，其它地區為多雲到晴。

上週多處高山降雪量大，各地發生多起山難。趙紘提醒，本月30日起到4月2日，中部以北、宜蘭和花蓮的3500公尺以上高山會降雪，且因水氣充足，用路人一定要留意路面積冰、結霜的狀況，避免車輛打滑。

氣象署也公布未來二週的「月長期天氣展望」，模式預測未來第1週（3月29日到4月4日）受鋒面通過及東北季風增強影響，各地氣溫偏涼，北部及東半部有短暫陣雨，其中，東北部地區有局部大雨發生的機率，其餘地區以多雲到晴的天氣為主。

第2週（4月5日到4月11日）東北季風減弱，期中起各地氣溫逐漸回升，但仍有鋒面通過影響的可能。氣象署提醒，春季天氣變化快速且模式預報不確定性高，請隨時留意最新的預報資訊。

未來一週天氣。（氣象署提供）

未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

風浪分布狀況。（氣象署提供）

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