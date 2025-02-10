桃市6到7樓公寓 3月底前公安申報

2025/02/10 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府建築管理處今年啟動六至七樓集合式住宅（俗稱公寓）建築公安申報，統計全桃園市有一六六二棟。建管處表示，申報時間至今年三月底止，二○○四年一月一日後取得使用執照的建物，納入優先提報範圍，估計約有三四一棟，其餘一三二一棟須於明年完成，未如期申報者最高可開罰卅萬元。

341棟優先 1321棟須明年完成

建管處長莊敬權表示，依據內政部要求，去年七月五日已公告自今年起，六層樓以上未達八樓公寓（H-2組別：供特定人長期住宿之場所）須納入建築物公共安全檢查簽證及申報範圍，考量多數老舊公寓缺乏管理組織，建管處採階段輔導公安申報制度，今年度由二○○四年一月一日後領得使照的建物優先提報，明年起全面要求六、七樓公寓大廈都須申報。

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建管處指出，公寓大廈社區須委託專業人員或機構進行安全檢查，檢查項目共計六大項，包含單層逃生出入口、避難直通樓梯、安全梯、升降設備、避雷設備和緊急供電系統，各項目都攸關民眾逃生的安全，如未依時間內申報，將依建築法第九十一條規定裁罰六萬至卅萬元；專業且經政府認可的公安查核人員、機構名單，可至內政部國土管理署網站查詢。

此外，配合今年度公安申報新制，在公寓大廈輔導補助的工作上，較往年增列兩千萬元預算，首次公安申報的社區也可申請相關補助，但最重要的是要將檢查缺失儘速改善，以確保住戶的居住安全，降低災害發生的危險，社區若申報後有相關缺失改善疑慮或法規問題，均可向市府尋求協助。

有鑑於二○二一年十月高雄市「城中城社區」大火事件，造成四十六死、四十三傷重大公安事件，桃市府將集合住宅公安申報對象，從十六層以上下修到六層以上，二○二三年先納入十二樓到十五樓，去年為八到十一樓，今年起納入六到七樓，每三年須申報一次。

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