初一走春 今明是乾冷好天氣

玉山排雲山莊戶外平台積了一層雪，巡山員正在剷雪。（玉管處提供）

2025/01/29 05:30

〔記者吳亮儀、游明金、張協昇、蔡淑媛／綜合報導〕初一走春天氣晴！中央氣象署預報，今、明兩天都是好天氣，但清晨氣溫仍非常寒冷，部分地區僅有六度低溫。卅一日初三晚間有鋒面接近，轉雨，下週一上班日恐有另一波強烈大陸冷氣團報到。

31日初三晚上 鋒面接近轉雨

氣象署預報員張承傳表示，今天清晨還是受到寒流和輻射冷卻效應影響，新北、苗栗、台中局部地區僅有六度低溫，其他地方約七到十度，高雄、屏東和台東也只有約十二度到十三度。

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玉山10年最低溫 下週一冷氣團報到

這波寒流強度不弱，玉山氣象站昨天凌晨二時四分僅零下十四．五度，創下十年來最低溫紀錄，玉山雪線降至海拔二千九百公尺的玉山前峰登山口，整個玉山群峰成了冰雕玉琢的銀白世界。

太平山國家森林遊樂區從昨天清晨五時許下起雪與冰霰，積雪約三公分，園區今天上午八時重新開放入園，若路面結冰，需啟動道路管制，將再發布訊息。台中福壽山農場表示，目前園區梅花開花約兩、三成，這波低溫冷完後梅花加速綻放，春節會開得更美。

張承傳指出，今天白天起寒流慢慢減弱，氣溫也會回升，增加一度到兩度，北部、東半部白天約十六度到十九度，中南部約廿一度到廿二度，天氣晴朗，是走春的好天氣，持續到大年初二。

「初三晚上鋒面接近，將開始轉為有雨的天氣。」張承傳說，初四當天同時有鋒面通過和東北季風增強影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，一路影響到二月二日。

下週一上班日當天，會有另一波冷空氣報到，，偏向濕冷，屆時北部及東半部地區有局部短暫雨。

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