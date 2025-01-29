為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    初一走春 今明是乾冷好天氣

    玉山排雲山莊戶外平台積了一層雪，巡山員正在剷雪。（玉管處提供）

    玉山排雲山莊戶外平台積了一層雪，巡山員正在剷雪。（玉管處提供）

    2025/01/29 05:30

    〔記者吳亮儀、游明金、張協昇、蔡淑媛／綜合報導〕初一走春天氣晴！中央氣象署預報，今、明兩天都是好天氣，但清晨氣溫仍非常寒冷，部分地區僅有六度低溫。卅一日初三晚間有鋒面接近，轉雨，下週一上班日恐有另一波強烈大陸冷氣團報到。

    31日初三晚上 鋒面接近轉雨

    氣象署預報員張承傳表示，今天清晨還是受到寒流和輻射冷卻效應影響，新北、苗栗、台中局部地區僅有六度低溫，其他地方約七到十度，高雄、屏東和台東也只有約十二度到十三度。

    玉山10年最低溫 下週一冷氣團報到

    這波寒流強度不弱，玉山氣象站昨天凌晨二時四分僅零下十四．五度，創下十年來最低溫紀錄，玉山雪線降至海拔二千九百公尺的玉山前峰登山口，整個玉山群峰成了冰雕玉琢的銀白世界。

    太平山國家森林遊樂區從昨天清晨五時許下起雪與冰霰，積雪約三公分，園區今天上午八時重新開放入園，若路面結冰，需啟動道路管制，將再發布訊息。台中福壽山農場表示，目前園區梅花開花約兩、三成，這波低溫冷完後梅花加速綻放，春節會開得更美。

    張承傳指出，今天白天起寒流慢慢減弱，氣溫也會回升，增加一度到兩度，北部、東半部白天約十六度到十九度，中南部約廿一度到廿二度，天氣晴朗，是走春的好天氣，持續到大年初二。

    「初三晚上鋒面接近，將開始轉為有雨的天氣。」張承傳說，初四當天同時有鋒面通過和東北季風增強影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，一路影響到二月二日。

    下週一上班日當天，會有另一波冷空氣報到，，偏向濕冷，屆時北部及東半部地區有局部短暫雨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播