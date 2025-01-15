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    四接17日開環評會 基隆24里長相挺

    基隆協和電廠改建第四天然氣接收站，17日將召開環評初審會議。（記者盧賢秀攝）

    基隆協和電廠改建第四天然氣接收站，17日將召開環評初審會議。（記者盧賢秀攝）

    2025/01/15 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆協和發電廠興建第四天然氣接收站（四接）環評專案審查會十七日召開，基隆市工商團體和中山區廿四位里長表態支持四接，基隆市長謝國樑昨表示，尊重里長自由表態，但四接東移方案涉及保育區填海範圍變異，要求台電重新申請審查。

    謝國樑︰尊重里長自由表態

    基隆協和發電廠改建四接，過去各界反對、贊成的聲音都有，繼工商團體前天公開表態支持，今天協和電廠所在區域的中山區廿四位里長也站出來支持，仁正里長陳炳楠說，天然氣比燃油發電的污染低，科技產業進步，供電需求提升，支持四接。

    基隆區漁會理事長陳文欽表示，四接問題討論了五、六年，台灣的產業和民生用電一直在增加，延了這麼久，台電也願意溝通，由海大進行實驗，將影響降低，希望在漁民可接受的範圍能夠雙贏，民生和產業用電足夠，經濟能夠發展。

    守護外木山行動小組質疑里長被「綁架」，謝國樑則說，尊重里長的自由表態，也希望不要刻意動員，讓民眾跟地方民代自由表達心聲。

    基隆市府將由副市長邱佩琳出席審查會，市府認為四接東移方案涉及保育區填海範圍，與二○二○年市府原則同意的範疇不同，要求台電重新提送計畫審查，確保對水產保育、生態環境及漁業生產的影響降至最低。

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