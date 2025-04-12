徐巧芯回應共諜案怪怪的？周軒列3點質疑：越講越顯得自己有鬼

國民黨立委徐巧芯（鞠躬者）日前爆料外交部一名何姓專委是共諜，最後被發現搞錯人，她並為此道歉。（資料照，記者劉宛琳攝）

2025/04/12 15:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯日前爆料外交部一名何姓專委是共諜，最後被發現搞錯人，她為此道歉表示，所指的是國安會秘書長吳釗燮任職外交部長時的助理何仁傑。檢調今日發動搜索約談，將何仁傑收押禁見，徐巧芯立刻喊「沒想到這麼快還我公道」；對此，政治工作者周軒列出3點意見：「徐巧芯越講越顯得自己有鬼。」

徐巧芯日前爆料外交部一名何姓專委是共諜，最後被發現是搞錯人烏龍。徐事後表示，她所指的是國安會秘書長吳釗燮任職外交部長時的助理何仁傑。

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檢調偵辦總統府總統辦公室前聘用諮議吳尚雨共諜案，追查出吳釗燮在擔任外交部長時的助理何仁傑也遭吸收成為共諜。檢調掌握黃取榮吸收何仁傑後秘密蒐證，當徐巧芯質詢披露何仁傑的身分時，檢調怕打草驚蛇，立即發動搜索約談，並將何仁傑收押禁見。徐巧芯今受訪表示，她真的沒有亂講，真的有共諜何仁傑，「沒想到這麼快還我公道」。

對此，周軒在臉書PO文表示「徐巧芯今天又自爆了」，他說，徐巧芯稱一個半月前就知道有一個叫「何仁傑」的幕僚涉案，但是檢調遲遲沒有動作，所以她前幾天才選擇公布「何仁傑」的名字，希望檢調快點辦，而她不知道真實涉入共諜案的「何仁傑」長怎樣，只能用網路搜尋的，才會打錯人。

「徐巧芯越講越顯得自己有鬼。」周軒列出三點質疑，第一，徐巧芯為什麼一個半月前會知道這件事？第二，徐巧芯還知道檢調到底有沒有在辦？第三，不知道人長怎樣所以用網路搜尋的，這個答案很好笑，不是硬湊的嗎？周軒最後也忍不住質疑：「要抓共諜，怎麼可能讓徐巧芯知道？徐巧芯是立委不是檢察官吧？」

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