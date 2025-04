川普遇刺畫作掛白宮大廳最顯眼位置 歐巴馬肖像畫被移走了......

2025/04/12 15:19

〔即時新聞/綜合報導〕美國白宮東翼大門廳週五更換一幅重要畫作,是由藝術家利普(Marc Lipp)創作、描繪現任美國總統川普在去年造勢遭人刺殺後高舉拳頭場景,原本放置的前總統歐巴馬肖像畫則被移至對面牆上。

綜合《美聯社》等外媒報導,藝術家利普描繪的是川普去年7月在賓州巴特勒市(Butler)一場造勢活動中遭遇暗殺、耳朵中彈後,滿臉鮮血但仍高舉拳頭並高喊「戰鬥、戰鬥、戰鬥!」的畫面,而這句話也成為他成功連任總統的競選口號。

這幅畫由學校安全倡議者波拉克(Andrew Pollack)透過佛州藍色畫廊(Blue Gallery)捐贈給白宮。波拉克的女兒梅多於2018年佛州帕克蘭校園槍擊案中不幸罹難,利普則是一位以現代普普藝術風格著稱的藝術家,創作風格強烈、色彩鮮明。

白宮同日於X平台發文提及「白宮的一些新藝術品」,並附上川普遇刺場景畫作照引發網友討論,該幅畫作目前掛在白宮東翼大門廳一處醒目位置。原本掛在該處的歐巴馬肖像畫作同樣還在大廳,但已移至對面牆上。

報導提及,在沒有預先通知的情況下懸掛新的總統肖像是不尋常的,而川普把自己放在這個空間可能會被視為他再次打破常規。無論黨派,現任總統通常會親自接待前任總統並為其畫像揭幕,然川普第一次任期內沒有為歐巴馬舉辦此類活動,歐巴馬夫婦最終是在2022年由前總總統拜登邀請回白宮,為其進行畫像揭幕儀式。

