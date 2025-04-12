川普遇刺畫作掛白宮大廳最顯眼位置 歐巴馬肖像畫被移走了......

美國白宮週五更換大廳的一幅重要畫作，藝術家利普創作現任美國總統川普在去年造勢遭人刺殺後高舉拳頭場景，同個位子原本放置的前總統歐巴馬肖像畫則被移至他處。（圖擷自「@realtoriabrooke」X、本報合成）

2025/04/12 15:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮東翼大門廳週五更換一幅重要畫作，是由藝術家利普（Marc Lipp）創作、描繪現任美國總統川普在去年造勢遭人刺殺後高舉拳頭場景，原本放置的前總統歐巴馬肖像畫則被移至對面牆上。

綜合《美聯社》等外媒報導，藝術家利普描繪的是川普去年7月在賓州巴特勒市（Butler）一場造勢活動中遭遇暗殺、耳朵中彈後，滿臉鮮血但仍高舉拳頭並高喊「戰鬥、戰鬥、戰鬥！」的畫面，而這句話也成為他成功連任總統的競選口號。

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這幅畫由學校安全倡議者波拉克（Andrew Pollack）透過佛州藍色畫廊（Blue Gallery）捐贈給白宮。波拉克的女兒梅多於2018年佛州帕克蘭校園槍擊案中不幸罹難，利普則是一位以現代普普藝術風格著稱的藝術家，創作風格強烈、色彩鮮明。

白宮同日於X平台發文提及「白宮的一些新藝術品」，並附上川普遇刺場景畫作照引發網友討論，該幅畫作目前掛在白宮東翼大門廳一處醒目位置。原本掛在該處的歐巴馬肖像畫作同樣還在大廳，但已移至對面牆上。

報導提及，在沒有預先通知的情況下懸掛新的總統肖像是不尋常的，而川普把自己放在這個空間可能會被視為他再次打破常規。無論黨派，現任總統通常會親自接待前任總統並為其畫像揭幕，然川普第一次任期內沒有為歐巴馬舉辦此類活動，歐巴馬夫婦最終是在2022年由前總總統拜登邀請回白宮，為其進行畫像揭幕儀式。

Some new artwork at the White House ???? pic.twitter.com/l6u5u7k82T — The White House （@WhiteHouse） April 11, 2025

歐巴馬肖像畫作仍然在白宮大門廳。（圖擷自「@HFields47」X）

川普去年7月在賓州巴特勒市一場造勢活動中遭遇暗殺、耳朵中彈後，滿臉鮮血但仍高舉拳頭並高喊「戰鬥、戰鬥、戰鬥！」。（美聯社資料照）

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