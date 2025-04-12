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    每小時收費600美元！妓院隱身哈佛大學旁豪宅 市議員、富豪都上門買春

    美國哈佛大學附近的高檔公寓藏著妓院，市議員、富豪都去消費。哈佛大學示意圖。（美聯社）

    美國哈佛大學附近的高檔公寓藏著妓院，市議員、富豪都去消費。哈佛大學示意圖。（美聯社）

    2025/04/12 15:27

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕離譜！全球頂尖名校、美國麻薩諸塞州哈佛大學附近的高檔公寓，日前被揭發藏匿著專門為上流階級服務的妓院，每小時收費可達600美元（約新台幣1.94萬元），麻州劍橋（Cambridge）市議員托納（Paul Toner）、廢水處理公司Gradiant執行長巴傑帕伊（Anurag Bajpayee）都曾去消費。

    《華爾街日報》報導，涉及這起妓院醜聞的嫖客超過30名，而且都是醫生、律師、政治家、企業主管等上流社會人士，他們必須提供身分與工作資料、推薦信才能進入消費，由於法院近日一一開庭傳喚，讓這些人的姓名終於對外曝光。

    美國頂尖廢水處理公司Gradiant市值達10億美元（約新台幣323億元），其印度裔聯合創辦人兼執行長巴傑帕伊多次在這間妓院嫖娼，巴傑帕伊擁有麻省理工學院機械工程碩博士學位。Gradiant表示，這起事件和公司業務無關，他們仍會持續追求清潔水源的創新技術。

    另外，麻州劍橋市議員托納也在嫖客名單上，市長西蒙斯（E. Denise Simmons）和其溝通後，托納同意辭去議會多個委員會主席的職務，但他堅決保持議員職位，托納強調自己將繼續履行選民交付給他的義務。

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