萬華第三肉品市場 改建百戶社宅

蔣萬安優先推動社宅潛力基地。（資料來源：北市都發局 製表：記者何玉華）

2024/10/28 05:30

優先推動潛力基地12處5580戶 西寧國宅明年開拆 蓋1000戶社宅

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安競選時承諾社會住宅五萬戶的目標，上任後承接三萬五四○○戶，仍有一萬四六○○戶缺口，市府盤點可再利用的公有地並滾動檢討，都市發展局今年提出第一階段優先推動潛力基地共十二處五五八○戶；明年將新增萬華兩處基地預算，包括華江里第三肉品市場基地改建為華江社宅，以及歷經波折的西寧國宅改建案，明年開始拆除作業，兩處基地可望增加一一○○戶社宅數量。

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華江社宅 北市都委會通過用地變更

台北市明年度在台北市社會住宅基金中新增兩計畫經費，分別是萬華區華江社宅與福興社宅二區，都是二○二五年至二○三二年的連續性計畫；華江社宅總經費兩億三九八萬餘元，規劃興建一百戶，明年先編三○九萬餘元進行先期規劃，市都委會已通過市場用地變更為社宅用地，因涉及主計畫變更，將送內政部審議。

福興社宅與洛陽停車場開發分開辦理

福興社會住宅二區為西寧國宅改建，蔣萬安推翻前市長柯文哲原定與緊鄰的洛陽停車場聯合開發計畫，決定分開辦理，一度引起地方疑慮，蔣萬安在與萬華區里長座談時，承諾二○二五年完成拆除；總經費十二億五一五五萬餘元，包含拆除工程費七二六二萬餘元，明年先編一五六九萬元，規劃興建一千戶。

第三肉品市場因建物老舊且屬違建，市場處一度規劃重建為地下四層、地上八層樓的肉品批發市場，地方強力反彈，認為周邊道路狹窄，將嚴重衝擊住宅區、學校交通安危；前市長柯文哲當時也認為應在產地完成屠宰，在台北市殺雞太奇怪「不同意」，最後拍板暫緩改建，建物拆除後暫作空地，留給下屆市長處理。

市府去年資產會議中，評估當地已無公務使用需求，決定釋出作為社宅用地並納入公共服務設施規劃；地方也希望能有公園、圖書閱覽室、健身房、托老托幼及停車場等設施。

當地華江里里長洪佳君指出，鄰近由中央興建的萬華安居社宅接近完工，明年將有三百多戶入住，歡迎新鄰居的同時，也希望市府顧及現有居民的生活機能，避免對周邊交通產生衝擊。

居民們也都希望新大樓低樓層能做為高齡長輩的活動及健身空間、小朋友的閱覽室等，高樓層再規劃為社宅。

第三肉品市場因建物老舊且屬違建，拆除後暫作綠地，台北市決定興建約一百戶社會住宅。（記者何玉華攝）

西寧市場改建後，低樓層規劃為市場使用，樓上則是社宅，明年進行拆除。（記者何玉華攝）

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