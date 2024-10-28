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    首頁　>　生活

    北市黎元、樟新市場 改建社宅暫停擺

    2024/10/28 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕社會住宅的需求普遍受到關注，設置卻不受歡迎，在市長蔣萬安盤點興建社宅基地時，也考量以學校等公共設施閒置空間改建，進行複合使用，但校舍融合社宅的首例、誠正國中改建案，一度遭到國民黨議員吳世正反對，認為社福與教育性質不同應分開，最後雖延續原計畫，但也說明社宅找地不易，推動中的大安區黎元市場、文山區樟新市場，都已編列預算推動，卻也因地方有其他想法，形同暫時停擺。

    已編列預算推動 地方有不同想法

    黎元市場基地依議會決議，由殯葬處先進行設置殯葬專區評估後，再進行社宅先期規劃，若評估設置殯葬專區可行，應同時提出原規劃黎元社宅的替代方案；殯葬處委託的評估案預計年底前出爐，但地方反彈聲浪大，陸續有多名議員舉辦里民座談會，市府面臨不少壓力。

    樟新市場用地現況為停車場使用，因為鄰近的木新市場有改建需求，一度考量先規劃為中繼市場，當地居民反彈後，市府改覓其他地點，但地方仍有不同意見，中繼市場選址不定連帶影響社宅興建，都發局提出的用地變更被市都委會退回；都委會希望都發局、市場處先與地方做好溝通協調，研議後再送都委會討論。

    據了解，木新市場的改建也存在兩派不同意見，市場處表示，安全是最優先的考量，目前已委由專業機構進行木新市場的結構安全詳評，若結構安全無虞，短期內將補強整修繼續使用，長期仍朝改建的方向規劃，要先把中繼的問題解決；詳評報告預計近期將出爐。

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