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    竹北西濱小貨車追撞卡車又波及1車失控撞分隔島 1重傷1輕傷

    新竹縣竹北市西濱路二段今（27）晚7點許發生一起交通事故，一輛小貨車追撞前方卡車，造成車頭嚴重扭曲，司機一度卡在駕駛座。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市西濱路二段今（27）晚7點許發生一起交通事故，一輛小貨車追撞前方卡車，造成車頭嚴重扭曲，司機一度卡在駕駛座。（新竹縣消防局提供）

    2025/04/27 21:59

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市西濱路二段今（27）晚7點許發生一起交通事故，一輛小貨車追撞前方卡車，造成車頭嚴重扭曲，司機一度卡在駕駛座，而強烈撞擊力造成車體零件掉落，另一輛汽車行經輾壓後失控擦撞分隔島，事故共造成2人受傷，其中小貨車司機當場停止呼吸和心跳，雙雙送醫急救中，車禍原因尚待警方調查釐清。

    新竹縣政府消防局表示，今晚７點12分受理一起發生於竹北市西濱路二段的交通事故，現場為一輛小貨車追撞前方卡車後，另有一輛汽車因壓到現場破碎零件後擦撞分隔島。事故造成2人受傷，其中1人到院前心肺功能停止（OHCA），消防局出動4車7人迅速前往救援。

    事故發生在一家家具店前方，場面一度混亂。現場2名傷者中，汽車駕駛25歲陳姓男子意識清楚，由新豐救護車送往竹北中醫大醫院治療；小貨車駕駛43歲藍姓男子當場失去呼吸和心跳，經搶救脫困後，由豐田救護車緊急送往竹北東元醫院急救。

    消防局呼籲駕駛人行車務必保持安全距離，留意路況變化，以防突發事故，確保自身與他人安全。

    新竹縣竹北市西濱路二段今（27）晚7點許發生一起交通事故，一輛小貨車追撞前方卡車，造成車頭嚴重扭曲，司機一度卡在駕駛座。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣竹北市西濱路二段今（27）晚7點許發生一起交通事故，一輛小貨車追撞前方卡車，造成車頭嚴重扭曲，司機一度卡在駕駛座。（新竹縣消防局提供）

    消防人員緊急協助小貨車駕駛脫困。（新竹縣消防局提供）

    消防人員緊急協助小貨車駕駛脫困。（新竹縣消防局提供）

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