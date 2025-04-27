為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鋒面+東北季風影響 週一北台灣防局部大雨、低溫19度

    週一水鋒面通過及東北季風增強，中部以北以及宜蘭、花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。（資料照）

    週一水鋒面通過及東北季風增強，中部以北以及宜蘭、花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。（資料照）

    2025/04/27 22:48

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週一（28日）水鋒面通過及東北季風增強，中部以北以及宜蘭、花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有零星短暫陣雨，白天北部高溫25度，南部及台東高溫則約29至33度。

    中央氣象署預報，週一水鋒面通過及東北季風增強，台灣中部以北以及宜蘭、花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，請特別留意天氣的變化，外出攜帶雨具備用，台東地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

    溫度方面，週一氣溫稍下降，北部高溫約24、25度，中部及宜蘭、花蓮高溫26至28度，南部及台東高溫約29至33度，入夜之後，北部、宜蘭低溫約19至21度，其他地區低溫22至25度；澎湖：多雲時陰，氣溫23至28度；金門：短暫陣雨或雷雨，氣溫22至27度；馬祖：短暫陣雨或雷雨，氣溫20至23度。

    天氣風險公司指出，週一新一波鋒面快速通過，隨後東北季風增強。中北部及宜花地區氣溫稍降，中北部高溫約25至26度，中南部高溫約28至34度，中午時段仍暖熱，東北部及東半部高溫約在25至27度。各地轉陰或多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，僅屏東、高雄仍為多雲或晴天氣，但山區仍有零星雨，東北部及東半部偶有短時較大雨勢機會，日雨量皆在大雨等級以下。

    紫外線指數方面，週一台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「過量級」；其餘縣市均為「中高量級」。

    ​空氣品質方面，週一鋒面通過及東北季風增強，環境風場為西南風轉東北風，西半部受降雨洗除作用影響，擴散條件普通，空品多為普通等級；清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

    氣溫方面，白天北部高溫25度，中部及宜蘭、花蓮高溫26至28度，南部及台東高溫約29至33度。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，白天北部高溫25度，中部及宜蘭、花蓮高溫26至28度，南部及台東高溫約29至33度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週一台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「過量級」；其餘縣市均為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週一台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「過量級」；其餘縣市均為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週一宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週一宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播