鋒面+東北季風影響 週一北台灣防局部大雨、低溫19度

週一水鋒面通過及東北季風增強，中部以北以及宜蘭、花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。（資料照）

2025/04/27 22:48

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（28日）水鋒面通過及東北季風增強，中部以北以及宜蘭、花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有零星短暫陣雨，白天北部高溫25度，南部及台東高溫則約29至33度。

中央氣象署預報，週一水鋒面通過及東北季風增強，台灣中部以北以及宜蘭、花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，請特別留意天氣的變化，外出攜帶雨具備用，台東地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

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溫度方面，週一氣溫稍下降，北部高溫約24、25度，中部及宜蘭、花蓮高溫26至28度，南部及台東高溫約29至33度，入夜之後，北部、宜蘭低溫約19至21度，其他地區低溫22至25度；澎湖：多雲時陰，氣溫23至28度；金門：短暫陣雨或雷雨，氣溫22至27度；馬祖：短暫陣雨或雷雨，氣溫20至23度。

天氣風險公司指出，週一新一波鋒面快速通過，隨後東北季風增強。中北部及宜花地區氣溫稍降，中北部高溫約25至26度，中南部高溫約28至34度，中午時段仍暖熱，東北部及東半部高溫約在25至27度。各地轉陰或多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，僅屏東、高雄仍為多雲或晴天氣，但山區仍有零星雨，東北部及東半部偶有短時較大雨勢機會，日雨量皆在大雨等級以下。

紫外線指數方面，週一台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「過量級」；其餘縣市均為「中高量級」。

​空氣品質方面，週一鋒面通過及東北季風增強，環境風場為西南風轉東北風，西半部受降雨洗除作用影響，擴散條件普通，空品多為普通等級；清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣溫方面，白天北部高溫25度，中部及宜蘭、花蓮高溫26至28度，南部及台東高溫約29至33度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週一台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「過量級」；其餘縣市均為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週一宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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