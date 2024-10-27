北市10大青年補助 市集擺攤最高2.5萬

北市十大青年補助

2024/10/27 05:30

職涯進修每2年最高1萬 鼓勵學生辦理交流、團體活動最高2萬

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市青年局陸續推出十大青年補助，包含實習津貼、職涯進修補助、職涯發展及創業活動補助、創業共享空間租賃補助，皆為全國首創。台北市青年局長殷瑋表示，北市創全國之先，開放在市集擺攤的青年申請，補助最高二．五萬元，相當踴躍，獲得不少年輕人好評；學生辦校外成果發表會、跨校交流活動也可申請，對學生幫助很大。

請繼續往下閱讀...

殷瑋表示，青年局相關計畫鎖定關鍵青年群體投注資源，也鼓勵青年提出創新提案，優化台北市青年政策，希望陪伴所有在台北生活、就學、就業的青年，認識自己、職場、社會與世界。

青年局表示，為鼓勵學生、年輕人辦理團體活動，如課程、展演、競技、國際交流等，推出「協助青年多元發展補助」，最高補助兩萬元；具公益性質、三校以上的跨校性或全國性活動，最高可申請十萬元補助，只要是台北市高中職、大專院校學生社團或自治組織或是台北市核准立案的人民團體皆可申請。

實習津貼 改補助在學青年

「青年實習津貼」鼓勵求學期間及早認識職場，有別於一般直接補助用人單位，改以「在學青年」為補助對象，每月補助五千元津貼，最多領取三個月，設籍北市半年，十五至卅歲皆可申請。

「青年職涯進修補助」鼓勵職涯進修或職業訓練的青年持續學習，推出每兩年最高補助一萬，只要十八歲至卅歲，設籍台北半年的青年都可申請。

海外體驗學習 最高補助10萬

許多年輕人喜愛出國打工學習，「海外志工及體驗學習補助」補助機票費、生活費等，志工條件為十五至四十五歲青年，最高補助五萬，海外體驗學習則是十八至四十五歲青年，最高補助十萬。

在創業上，「青年職涯發展及創業活動補助」目的是鼓勵年輕人創業，最高補助二．五萬元，具公益性質服務最高三萬元，大型活動則可補助總經費七成；若參與展覽、市集還可補助最高二．五萬元，只要是高中或大專院校，或是設立登記一年以上的營利事業或團體或登記在北市且未滿三年的青創團隊都可申請。

「促進青年國際發展補助」補助北市大專院校及高中職，及立案達一年以上的人民團體及財團法人，和設籍北市、求學或就業的十五至四十四歲，凡參與三國以上或地區的等國際活動，最高補助兩萬元；若具公益性質或符合特定條件，補助最高廿萬元。

青年局推出「青年創業共享空間租賃補助」，每月最高補助一萬元，每年總額最高二．五萬為限，設立一年以上營利事業、團體或是未滿三年的青創團隊可申請。

青年局說明，相關資料可查詢台北市青年局官網「補助、貸款」專區，或致電（○二）二三五一四○七八。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法