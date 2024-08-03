板橋2旗艦型幼兒園 審計處揪缺失

板橋新月旗艦型幼兒園工程遭審計處揪出缺失，圖為完工模擬圖。 （新北市府提供）

2024/08/03 05:30

指工程未評估土石方交換可行性 教局︰剩餘土石方運至台北港

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市非營利幼兒園名額搶手，教育局將在板橋國小增設浮洲旗艦型幼兒園，並已在板橋國中興建新月旗艦型幼兒園，但二項工程遭審計處點名履約管理缺失，包括未依規定評估土石方交換可行性就運棄處理，導致公帑支出增加，也未配合市府政策使用焚化再生材料。教育局回應，剩餘營建土石方已運至台北港，並變更設計使用再生粒料，均不涉及經費支出。

請繼續往下閱讀...

履約管理欠周 未使用焚化再生材料

新北市「旗艦型幼兒園」指公共化幼兒園以十八班規模規劃，新月幼兒園工程今年二月開工，規劃地上三層建物，可收托四百名幼生，預計二○二五年完工招生；浮洲幼兒園因原核定經費不符合市場行情流標，目前辦理公開閱覽，預計今年下半年至明年施工，規劃地上三層及地下一層獨立園舍，預計招收約四七○名幼生。

審計報告指出，浮洲、新月幼兒園二項工程預算經費合計八億六千萬餘元，未依規定評估土石方交換可行性就運棄處理，導致公帑支出增加，且均未使用焚化再生粒料；新月幼兒園工程未根據土石方規劃設計內容及處理建議提出完整詳細說明，質疑工程履約管理作業欠周。

棄土區費用將辦理變更 經費未增加

教育局回應，新月幼兒園工程原規劃就是採土石方交換，並非運棄處理，營建剩餘土石方已運至台北港，棄土區費用將依執行狀況辦理變更，不涉及經費增加；浮洲幼兒園工程經檢討決議辦理經費追加，土石方交換修正為送至台北港，工程總預算經費尚待核定。

督導學校要求改善 違反契約將裁處

至於再生粒料，教育局說，新月幼兒園將在原預算內辦理變更設計使用再生粒料，不涉及經費增加；浮洲幼兒園已請設計單位修正並檢討預算，將督導主辦學校要求設計單位改善，違反契約將依規定裁處。

除了新月、浮洲幼兒園，市府將在三重區文中小三學校用地規劃興建三重旗艦型非營利幼兒園，預計收托四七○名幼生，但與地方的停車場、活動中心需求不同而暫緩；教育局說，將持續與相關局處和地方溝通，希望土地發揮最大使用效益。

浮洲旗艦型幼兒園工程，遭審計處點名履約管理作業欠周，圖為完工模擬圖。（新北市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法