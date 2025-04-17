約30名中配超出「正常生活」往返兩岸 劉世芳：部分遭取消戶籍

內政部今天舉行部務會報會後記者會。（記者李文馨攝）

2025/04/17 18:58

〔記者李文馨／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統被廢止居留許可，內政部長劉世芳今（17日）透露，超出台灣正常生活、頻繁往返兩岸的約有30人上下，部分照規定取消戶籍；戶政司長陳永智說，國人持有中國身分證者，目前已有19件被廢止戶籍。

「亞亞」劉振亞、「恩綺」張燕、「小微」趙嬋日前因在社群軟體鼓吹武統言論，遭移民署廢止居留許可，陸委會、移民署隨後要求在台1.2萬原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，否則將註銷戶籍。

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內政部今天舉行部務會報會後記者會，媒體詢問，除了亞亞、恩崎、小薇之外，有無其他鼓吹武統的中配被廢止居留許可，以及目前國人違法持有中國身分證並遭廢止戶籍的件數有多少？

戶政司長陳永智表示，國人持有中國身分證，並經移民署查證通報地方戶所，目前已有19件被廢止戶籍。

劉世芳補充，中配有男有女，內政部蒐集到的資訊中，認為頻繁往返台灣與中國，超出在台灣正常生活的約有30位上下，其中一部分按照規定被「取消戶籍」，其它正在查詢當中。

另外，政府積極清查軍公教人員持有中國證件狀況，媒體追問內政部清查狀況。劉世芳回應，「我很高興跟你講一個都沒有」，除非他現在留職停薪，內政部目前完成率高達99%，並按照人事行政管理規範，新進人員皆簽署未具有中國國籍具結書，部及所屬單位10萬人都沒有。

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