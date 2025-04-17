北部週五起雨神報到！下週三明顯轉涼

天氣概況。（圖為中央氣象署提供）

2025/04/17 19:25

〔記者林志怡／台北報導〕好天氣持續整週，週末起北台灣又要轉雨。中央氣象署指出，週五各地多雲，北部地區開始出現降雨，週六、週日受到台灣北方的鋒面影響，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，下週一至週二白天天氣相對穩定，但下週三將有鋒面通過，各地都會有降雨出現。

中央氣象署預報員李名翔說明，明日週五雲量較今日稍多，各地多雲，且北部地區有零星短暫陣雨，中午過後北部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨。

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週六將有鋒面接近台灣北方海面，並於週日通過北方海面區域，期間各地持續多雲，且北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後宜蘭地區、各地山區有局部短暫雷陣雨。

李名翔指出，下週一至週二白天天氣相對穩定，各地恢復多雲到晴的好天氣，僅北部地區有零星短暫陣雨，中午過後宜蘭地區、各地山區則有零星短暫陣雨，但週二晚起將有另一波鋒面接近，北部、東北部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，東部地區有零星短暫陣雨。

此外，這波鋒面將在下週三通過台灣，各地天氣轉為不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，且鋒面通過後，東北季風隨即增強，週四則受到華南雲雨區影響，中部以北、東半部地區持續有局部短暫陣雨，南部地區也有零星短暫陣雨。

李名翔說，下週二前各地氣溫變化不大，西半部白天氣溫維持在29至33度左右，東半部約28至29度。

待下週三鋒面通過後，各地白天氣溫明顯下降，北部地區約23至24度，中部地區28至29度，南部地區29至30度，東部約23至25度，夜晚、清晨氣溫降幅有限，北部約18至19度，中部20至21度，南部22至24度，東部20至21度。

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