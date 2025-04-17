為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北部週五起雨神報到！下週三明顯轉涼

    天氣概況。（圖為中央氣象署提供）

    天氣概況。（圖為中央氣象署提供）

    2025/04/17 19:25

    〔記者林志怡／台北報導〕好天氣持續整週，週末起北台灣又要轉雨。中央氣象署指出，週五各地多雲，北部地區開始出現降雨，週六、週日受到台灣北方的鋒面影響，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，下週一至週二白天天氣相對穩定，但下週三將有鋒面通過，各地都會有降雨出現。

    中央氣象署預報員李名翔說明，明日週五雲量較今日稍多，各地多雲，且北部地區有零星短暫陣雨，中午過後北部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨。

    週六將有鋒面接近台灣北方海面，並於週日通過北方海面區域，期間各地持續多雲，且北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後宜蘭地區、各地山區有局部短暫雷陣雨。

    李名翔指出，下週一至週二白天天氣相對穩定，各地恢復多雲到晴的好天氣，僅北部地區有零星短暫陣雨，中午過後宜蘭地區、各地山區則有零星短暫陣雨，但週二晚起將有另一波鋒面接近，北部、東北部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，東部地區有零星短暫陣雨。

    此外，這波鋒面將在下週三通過台灣，各地天氣轉為不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，且鋒面通過後，東北季風隨即增強，週四則受到華南雲雨區影響，中部以北、東半部地區持續有局部短暫陣雨，南部地區也有零星短暫陣雨。

    李名翔說，下週二前各地氣溫變化不大，西半部白天氣溫維持在29至33度左右，東半部約28至29度。

    待下週三鋒面通過後，各地白天氣溫明顯下降，北部地區約23至24度，中部地區28至29度，南部地區29至30度，東部約23至25度，夜晚、清晨氣溫降幅有限，北部約18至19度，中部20至21度，南部22至24度，東部20至21度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播