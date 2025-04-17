衝北檢抗議司法成打壓工具 蔣萬安：立法院應該推動倒閣

蔣萬安到北檢外抗議，批評司法如今成執政者打壓異己工具，呼籲立院倒閣。（記者塗建榮攝）

2025/04/17 19:45

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北地檢署偵辦幽靈連署案，今（17日）搜索國民黨台北市黨部，約談黨部主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫號召黨鄰職集結北檢聲援，台北市長蔣萬安到場說，與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，立法院應該推動倒閣，用國會改選為台灣進行一次投票。

蔣萬安今晚7點25分左右抵達捷運小南門站一號出口，他說，今天是他第一次到司法機關表達抗議，過去他都表達司法獨立、公平審判立場，但這段時間看到民進黨利用司法手段打壓異己工具，今天每個人都可能因為站在執政者對立面，成為下個受害者。

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蔣萬安說，他也告訴警察局同仁，今晚他的個人行為，他自己承擔，身為中華民國國民、台北市民以及3個孩子的父親，他都要站出來。

蔣萬安強調，當司法不再公正獨立，就是我們必須站出來的時候，因此他要嚴正呼籲執政的民進黨，停止濫用司法做政治追殺，同時他也提出具體主張，與其讓執政者用不公不義的手段毀壞台灣，立院應該推動倒閣，如果總統賴清德因此解散國會，我們就用立院改選，對賴清德進行一次不信任投票。

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