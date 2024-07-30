書畫特展疑有「常玉」偽作 台灣文獻館停展／要求租借場地主辦單位說明來源並究責 維護館譽

台灣文獻館在展覽室門口的暫停開放展覽的公告。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/30 05:30

〔記者陳鳳麗、凌美雪／綜合報導〕國史館台灣文獻館從七月六日到八月四日的書畫特展，遭質疑有包括常玉等大師偽作，台灣文獻館除今起暫停展覽外，昨也函文給國立歷史博物館，詢問其典藏的五件作品是否有出借展覽，史博館初步回應表示，「本館館藏五十二件常玉畫作，目前均在本館及庫房，並無外借。」台灣文獻館強調，等收到回文，將據以要求主辦單位說明展品來源，並追究責任以維護館譽。

史博館：館藏52件常玉畫作無外借

國史館台灣文獻館從七月六日到八月四日，展出「倜儻筆墨．大師與大師的內心世界」特展，被「典藏雜誌社」社長簡秀枝質疑展品恐有偽作，且指國史館台灣文獻館難道不擔心惹上「為虎作倀、協助漂白」罪名？

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台灣文獻館指出，該館僅出租場地給展覽單位「美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會(ATCT）」，協會是在二月提出租借申請，由該館就展覽計畫進行書面審查後，同意租借兩個特展室舉辦展覽。得知遭質疑展品中恐有偽作後，已要求ATCT今起到八月四日暫停展覽。

台灣文獻館強調，惟目前還不能撤展，因被質疑係偽作的展品，包括常玉等大師級畫家的五件作品，是國立歷史博物館的典藏品，會要求主辦單位就這幾件畫作來源提出說明，俟其說明後該館再追究責任，以維護館譽。

台灣文獻館：研擬更嚴謹審查機制

台灣文獻館也說，主辦單位是在三月邀時任館長張鴻銘為展覽專集寫序，張前館長當時參考其展覽計畫內容，加上展覽期間也的確是新總統就職後，才會有慶祝新總統就職等文字。未來該館會研擬更嚴謹的審查機制，邀請相關專家學者開審查會議，通過後才可借用場地展覽。

「倜儻筆墨．大師與大師的內心世界」特展，在台灣文獻館的展覽海報立牌，用的是常玉作品《盆中的果樹》畫作。（記者陳鳳麗攝）

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