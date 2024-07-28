經部：８月將成立核廢選址辦公室

經濟部最快8月將成立專案辦公室推動「高低放射性廢棄物」選址立法。圖為蘭嶼核廢場。（資料照）

2024/07/28 05:30

台電累積５年經驗 指除役比延役簡單

〔記者林菁樺／台北報導〕國內最後一座核電廠核三踏入除役階段，但核廢料去處至今難解，為此，經濟部將主導「高低放射性廢棄物」選址立法，最快八月成立六到八人的專案辦公室，與外界展開立法溝通。而新政府「非核家園」政策未改，台電公司認為，除役工作已有核一廠累積經驗，直言除役會比延役簡單。

非核家園政策 賴政府未改

賴政府上任後，「非核家園」政策未改，面對核安、核廢議題，經濟部與台電都希望「包裹處理」，立法院修法不能只針對發電、替使用年限解套，核廢料後端處理同樣要面對，才是永續與負責。

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國內目前只有「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」，經濟部二○一二年七月就公告金門烏坵、台東達仁兩個建議候選場址，並曾拜會金門、台東縣長溝通，但均不願辦理地方公投，低放選址十二年來無解；而高放選址條例至今更欠缺法源，無實質討論。

經濟部目前負責核廢料處置立法，據悉將成立高低放選址專案辦公室，編制約六至八人，囊括核能業界人士與學者專家，包括台電、核研所退休人員在內，並後續與民間溝通；因高階、低階核廢特性不同，台電擬建議分開處理。

停機再啟動 是重啟非延役

近期針對核能是否延役？各界爭論不休，核三因燃料池空間足夠，若不停機，推估可以再運轉五年，但台電解釋，核三停機後再啟動，將是重啟、而不是延役，且台電高層認為，除役工作從二○一八年的核一廠一號機展開，至今累積超過五年的經驗，除役會比延役相對簡單，僅輻射污染的副產品較複雜。

台電說明，除役工作不需仰賴外籍技師，台電一直和瑞士、德國、美國、日本進行交流，也加入國際組織討論核電廠除役，與各國密切交流，持續掌握最新技術。

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