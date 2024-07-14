（南投）國姓咖啡節 帶杯來免費喝

國姓咖啡節各家咖啡風味不同，民眾自備咖啡杯就能免費品嘗。（記者佟振國攝）

2024/07/14 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓咖啡節昨於福龜村橋聳雲天綠雕園區登場，民眾自備咖啡杯就能免費品嘗各家產品風味，天氣熱爆，特調冰咖啡大受遊客歡迎，現場也有西西里咖啡DIY教學，讓民眾輕鬆在家做出咖啡廳的質感與口感。

邁入第九年的國姓咖啡節今年活動擴大為二天，現場規劃六十多個攤位，展售國姓咖啡、農特產品，除可選購咖啡豆自行研磨沖泡，也有方便省時的濾掛式咖啡包，深受忙碌的上班族青睞。

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天氣炎熱，冰咖啡大受歡迎，尤其使用國姓在地檸檬原汁與濃縮咖啡特調的西西里咖啡，具酸甜口感又清涼消暑，還有DIY教學體驗，民眾在家也能輕鬆做出咖啡店口感與質感。

鄉長邱美玲說，為了刺激咖啡等農特產品買氣，祭出消費滿五百元就送刮刮樂，張張有獎，特獎為空氣清淨機，也有機會抽中純金咖啡豆。

縣府農業處長蘇瑞祥也表示，咖啡已成為南投縣尤其是國姓鄉重要產業，農民反映希望增加銷售平台、管道，縣府已計劃透過咖啡評鑑進行產品分級，並利用評鑑競賽一併舉辦廠商媒合會，今年十月茶業博覽會也會考量年輕族群需求，規劃咖啡、手搖飲專區，增加咖啡多元運用。

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