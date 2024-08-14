「私密照」存Google相簿卻遭停用帳號 他崩潰：回憶都沒了

一名網友將私密照、影片存放在Google相簿，導致帳號被停用。（美聯社）

2024/08/14 20:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Google相簿是不少人愛用的APP，不僅能儲存照片、影片，還有自動同步備份的功能。然而，有一名網友日前以「私密照、影片存放google相簿」為題發文表示，帳號遭Google警告後，馬上被停用，申訴一樣無效，令他感到懊惱，「好多好多東西都拿不回來」。

「大家曾把私密照或影片存放google相簿嗎？」一名網友在臉書「爆料公社」匿名貼出一則訊息，可見原PO被警告，「這個帳戶似乎含有涉及兒少性虐待或剝削的內容。此舉嚴重違反Google的政策，且有違法之虞。」因此，Google將原PO的帳戶從今年8月11日起停用，且將在明（2025）年7月7日刪除。

請繼續往下閱讀...

對此，原PO感到十分煩惱表示，「申訴過了一樣無法登入，好多好多東西都拿不回來，幾乎一輩子的生活照跟寵物照都在裡面，我的回憶……」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「所以千萬別太相信雲端這種東西」、「我只能說...我不會這麼蠢...我都存在電腦的D槽...況且我也沒有自拍私密照...」、「之前曾把影片設私密上傳Youtube，結果一樣是違反使用規則，就被鎖Youtube的使用權」。

原PO也在留言處提到，想說雲端很方便，才將照片上傳，如今只剩下手機裡面少數幾張，且公司資料有些也在裡面，真的很讓人崩潰，「只能照他們的規則走，連警告都沒有，感覺就是不知道這樣也不行就直接被判死，雙方認知錯誤。」

Google指出，兒少性虐待內容涵蓋以任何影像方式描繪未成年人做出煽情露骨的行為，包括但不限於相片、影片和電腦生成的圖像，還有其他種包含或呈現兒童的猥褻或剝削圖像，例如以卡通手法描繪兒少性虐待行為，或是試圖以幽默方式呈現兒少性剝削行為。這類圖像也可能違反全球法律。

Google若偵測到兒少性虐待內容時，會移除該內容並根據違規情事的性質和嚴重程度採取相應措施，包括給予警告、限制帳戶對特定Google產品或服務的存取權，或是停用違規的Google帳戶。

原PO帳戶違反Google政策遭停用。（擷取自「爆料公社」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法