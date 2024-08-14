週四中南部天氣持續不穩 各地午後留意雷陣雨

氣象署指出，週四台灣天氣不穩定，各地午後易有短延時強降雨。（資料照）

2024/08/14 20:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（15日）台灣為西南風環境，且受低壓帶影響中南部天氣不穩定，南部有較大雨勢，各地午後也有雷陣雨，且降雨可能延續至夜間，外出請注意天氣變化，攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週四中南部地區及澎金馬，不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其中在南部地區有局部大雨發生機率，中午過後對流發展旺盛，各地有局部短暫雷陣雨，易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，尤其中部以北地區及東半部山區，有局部大雨或豪雨發生機率，並且午後雷陣雨有可能持續到晚上。

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氣溫方面，各地高溫普遍為32至34度，白天沒下雨時感受稍悶熱，外出活動仍要記得多補充水分並做好防曬。

颱風動態方面，第7號輕度颱風安比，下午2時中心位置在台北東方約1980公里的海面上，向北進行；第8號輕度颱風悟空，下午2時中心位置在台北東北東方2680公里之海面上，向北轉北北東進行。兩個熱帶系統皆對台灣天氣無影響。

未來幾天天氣，天氣風險公司指出，預期台灣在未來一週又會進入低壓帶裡面，未來幾天西南風的強度跟水氣量都會隨著時間增加。明天起除了午後對流，沿海地區還要留意清晨陸風跟西南風交會的對流，隨著西南風增強，週末起中南部地區全天都有可能海上雲系移入帶來降雨。

紫外線指數部分，各縣市達高量級至過量級。

空氣品質方面，15日低壓帶影響，環境風場為西南風。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部空品區及金門為「普通」等級。

週四各地高溫普遍為32至34度，白天沒下雨時感受稍悶熱。（擷取自中央氣象署）

週四部分縣市紫外線指數達過量級，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署）

空品部分，週四竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部空品區及金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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