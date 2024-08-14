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    為熊讚慶生！北市府打造6公尺絨毛氣偶 8/17辦生日派對

    北市府觀傳局打造6公尺高的絨毛氣偶，為北市吉祥物熊讚慶生。（記者詹湘淇攝）

    北市府觀傳局打造6公尺高的絨毛氣偶，為北市吉祥物熊讚慶生。（記者詹湘淇攝）

    2024/08/14 20:16

    〔記者詹湘淇／台北報導〕歡慶北市吉祥物「熊讚」生日，北市觀光傳播局花費148萬元打造6公尺高的熊讚絨毛氣偶，預計17日在北市府舉辦生日派對。觀傳局長王秋冬表示，9月15日前，每日晚間市府大樓牆面會有燈光展演，展現熊讚活潑的一面，歡迎前來欣賞。

    觀傳局此次打造首座6公尺高的熊讚絨毛氣偶，8月14日至9月15日於北市府東南角展出，結合地標台北101，以及夜間6時30分至10時的燈光展演，吸引國內外旅客前來打卡。觀傳局表示，8月17日下午2時將於市府1樓大廳舉辦生日派對，將透過Live Podcast活動、馬戲之門表演、限定拍貼機、DIY小體驗等活動，與市民一同為熊讚慶生。

    針對熊讚絨毛氣偶雨備方案，觀傳局長王秋冬說，一般的午後雷陣雨對絨毛氣偶不會有影響，但若遇上颱風警報或較大風勢，可能就會暫時休息。王秋冬說，希望國內外遊客在台北旅遊或購物期間，能夠前來欣賞絨毛氣偶、參與生日派對，讓熊讚為大家帶來療癒的假日。

    歡慶北市吉祥物熊讚生日，8月14日至9月15日期間，每晚市府牆面將舉辦夜間燈光秀。（記者詹湘淇攝）

    歡慶北市吉祥物熊讚生日，8月14日至9月15日期間，每晚市府牆面將舉辦夜間燈光秀。（記者詹湘淇攝）

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