造橋人怨污染 造紙廠承諾改善

造紙廠與住宅區相鄰，地方陳情污染。（記者彭健禮攝）

2024/07/09 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉一家造紙廠，遭地方抗議有異味飄散、噪音等，苗栗縣政府環保局、工商發展處昨邀業者與地方舉行協商說明會。業者允諾改善；環保局也將邀專家學者進場評鑑輔導，提供改善建議，以降低工廠營運過程中對周遭住戶的影響。

近3年開罰9件

該家造紙廠位於造橋鄉朝陽村，營運已五十年，原為從事紙箱、紙板製造，近年轉型回收鋁箔、便當紙盒等，製成紙漿再做成紙類相關產品。因造紙廠與住宅區相鄰，近年來屢遭地方陳情異味飄散、噪音擾民，環保局獲報稽查，近三年陸續共開罰九件、共十多萬元。

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環保局、工商發展處、業者與地方居民昨召開協商說明會。朝陽村長蕭德慶表示，全村約有四百戶，其中一百戶受影響，造紙廠不僅有空氣污染，還有廢水、噪音等問題，地方希望業者先停工改善，不要再造成居民困擾。

縣議員廖秀紅到場關心，她說，四月起接獲地方投訴不斷，指該造紙廠有嚴重污染，她前往廠區了解，即便戴著口罩，臭味也讓人難耐，希望縣府能協助要求業者改善。

會中，業者稱會廣納鄉親建議並允諾提出改善。環保局則指出，會後結論將要求業者盡速依承諾完成相關改善工作，並將改善完成情形提報議員、公所、村長及環保局，以利鄉親了解改善進度。若鄉親仍有遭受環境影響情事，可向環保局舉報。

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