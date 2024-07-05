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《高雄》密毛魔芋果實被盜 自管處允加強巡邏

高雄柴山國寶級密毛魔芋遭破壞，被採摘十多粒果實。（郭高義提供）

高雄柴山國寶級密毛魔芋遭破壞，被採摘十多粒果實。（郭高義提供）

2024/07/05 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市柴山一株國寶級密毛魔芋最高果序千粒果創紀錄，柴山志工巡山隊昨發現遭人採摘十多粒果實，為免持續遭破壞，要求國家自然公園管理處提出改善方法，包括裝設攝影機、人力駐點，並號召山友加入守護行列。

國家自然公園管理處（簡稱自管處）表示，單位編制人力僅三十人，另有志工上百人，允諾加派人力巡邏，將評估駐點守護，裝設攝影機也待評估；今年未針對密毛魔芋調查研究，將於明年再行評估。

台灣原生種密毛魔芋是台灣最高花序植物，世界文化遺產英國「邱的皇家植物園」現存密毛魔芋模式標本百年前採集自高雄柴山聞名國際，柴山志工巡山隊今年在幽美台木棧道旁，發現一株密毛魔芋花序二六○公分，以果序一七○公分結成千粒果實以上，結果株果序創下台灣最高紀錄，且果穗持續長高、果實持續長大。

巡山隊成員郭高義昨天發現密毛魔芋遭人為破壞，被採摘十多粒果實，令山友們十分氣憤，很擔心繼續遭受人為破壞。

郭高義以台江國家公園護蟹行動為例，主管機關要有方法制止民眾破壞密毛魔芋行為，密毛魔芋是柴山最大亮點，也是最重要的自然特色生態，應盡快裝設針孔攝影機等，避免人為破壞，並派人駐點守護，進行生態教育解說。

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