後壁崁頂放火馬7/22登場 36隻製作完成

台南市定無形文化資產「後壁崁頂放火馬宗教文化祭」7月22日登場，今年36隻火馬製作完成，今運回崁頂安放。（記者王涵平攝）

2024/07/07 10:53

〔記者王涵平／台南報導〕台南市定無形文化資產「後壁崁頂放火馬宗教文化祭」7月22日登場，今年36隻火馬製作完成，今運回崁頂安放。

崁頂勸善堂管委會總幹事黃啟明今與信眾將火馬從將軍漚汪運回，今年特大2隻、大型17隻、中型17隻，預計7月22日下午3時30分開始施放（視池王爺降示時間），晚上8點還有一場，適逢台南400年，今年活動海報特別結合「臺南400」logo設計。

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放火馬的緣由，據崁頂勸善堂廟公黃神賜在1948年口述，緣起於崁頂里勸善堂奉祀的池府千歲，清末欽差官林進押解庫銀由諸羅縣回京，途中遭盜賊追搶，官兵暫時在崩埤築土堆避難，當夜颱風來襲，官兵搭乘竹筏流至崁頂岸邊，未料八掌溪一夜改道，被盜賊追困至1處沼澤，結果官兵慘遭滅頂。

因死者甚多，冤魂未散，經村民請示池府千歲獲指示「池王有吃、冤魂也有得吃」，因而在池府千歲聖誕同一天舉行射火馬祭典。

崁頂勸善堂池王爺聖誕千秋為農曆6月17日，全國唯一的火馬，是以竹架與紙紮而成，炮火放置馬腹與馬匹周邊，儀式開始，勸善堂池府千歲附身乩童騎上紙紮火馬，馬頭向北，在當年傳說官兵或盜匪滅頂或遭殲滅的沼澤地旁，火馬在蜂炮四射後陸續燃燒。

台南市定無形文化資產「後壁崁頂放火馬宗教文化祭」7月22日登場，今年36隻火馬製作完成，今運回崁頂安放。（記者王涵平攝）

台南市定無形文化資產「後壁崁頂放火馬宗教文化祭」7月22日登場，放火馬的緣由，緣起於崁頂里勸善堂奉祀的池府千歲。（記者王涵平攝）

台南市定無形文化資產「後壁崁頂放火馬宗教文化祭」適逢台南400年，今年活動海報特別結合「臺南400」logo設計 。（記者王涵平翻攝）

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