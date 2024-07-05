邊坡坍方》天祥至太魯閣口 每天4時段放行

太魯閣口至天祥為施工管制區域，公路局太魯閣工務段呼籲民眾遵守管制時間再進入。（記者花孟璟攝）

2024/07/05 05:30

強震後邊坡坍方 6處正進行保護工程 公路局籲配合管制

〔記者花孟璟／花蓮報導〕中橫公路錐麓隧道東口三日下午三點發生落石，一段由施工車輛所拍攝的影片昨曝光，幾近垂直的上邊坡滑落大小石塊，持續一分多鐘，幸虧管制時段沒有人車。公路局指出，該處也是中橫東段將施做明隧道的四處災害段之一，由於天祥至太魯閣口管制點沒有完全封閉，盼民眾配合管制，放行時段再進入。

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中橫東段規劃施做4座明隧道

○四○三地震造成中橫公路從太魯閣口至慈恩的五十二公里路段有落石，天祥以東至閣口的十七公里路段多達九處落石坍方。公路局表示，目前台八線從天祥（一六七K）到太魯閣口（一八四K+五○○）災害路段，共有六處邊坡保護工程進行中，預計十二月底前完工。

太魯閣工務段指出，原本每天放行時段是七點到八點、中午十二點到下午一點、下午四點半到五點半，五點半以後夜間管制，由於天祥及西寶居民反映，上午管制時段四小時太久，開會決議放寬，七月一日起增加上午十點準點放行，僅供管制點排隊的車輛通過。

太魯閣工務段表示，為了加速施工進度及民眾安全，管制仍屬必要，然而太魯閣口的管制點鐵門並未關閉，隨時會有施工車輛、緊急救護等相關需求，造成偶有民眾在施工時間內進入管制路段，呼籲民眾配合管制時間。

錐麓隧道東口落石 幸無人車

三日下午三點發生落石的錐麓隧道東口，是在台八線一七四．九K，影片中落石從上邊坡數十公尺高度滑落，大小石塊掉落溪床，並揚起大量粉塵。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段長詹晨耀表示，下午三點是施工管制時段，當時一輛預拌混凝土車司機抵達工區後下車，突然聽見巨大聲響，轉頭發現落石從陡坡高處不斷滑落，立刻拿手機拍下影片，幸運的是大部分土石都掉下立霧溪床，路面只有粉塵及小落石，未影響下午四點半到五點半的放行時間。

台八線錐麓隧道東口3日下午發生落石，當時正值管制時間內，峽谷內沒有人車。（民眾提供）

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