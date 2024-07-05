宜蘭首例》路殺流浪貓 駕駛逃逸罰1.5萬

游小姐接出冰凍在動防所長達3個月當物證的流浪貓遺體，進行火化。（游小姐提供）

2024/07/05 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市津梅路三月有隻流浪貓遭輾斃，林姓女駕駛被路人攔下告知後，留假電話後加速駛離；民眾氣不過，蒐集事證告到宜蘭縣動植物防疫所，幫枉死流浪貓申冤。歷經三個多月，動防所依違反動保法對林女處一萬五千元罰鍰，另須參與三小時動保講習課程，成為宜蘭路殺動物開罰首例。

路人告知肇禍 竟留假電話駛離

這起路殺流浪貓發生在三月廿二日，檢舉人游小姐提供監視器畫面，大橘白流浪貓被林女駕駛自小客車輾過斷氣。林女未停車查看，被路人攔下告知，林女開車窗竟說「現在是要我賠錢嗎？為什麼要放你家的貓在外面跑？」還留假電話遭識破，隨即踩油門加速駛離。

請繼續往下閱讀...

「不能姑息冷血態度。」游小姐說，在路上的流浪貓、犬，本來就有發生受傷風險，駕駛若沒看到或來不及減速，當被告知撞到動物，通常一句「不好意思，我沒看到，不知道怎麼處理」，絕對無人會過度責怪，但林女冷血態度讓人吃驚。

游小姐為了幫浪貓討公道，歷經三個多月，終於得來遲到的正義，希望藉由懲戒讓肇事者改變開車習慣及尊重生命，減少不幸發生。協助此案的縣議員林岳賢說，此案是宜蘭首例，也是縣內動保歷程的大躍進。

動保所：審酌行為後態度做處置

動植物防疫所長陳祖健表示，有關路殺動物處分，外縣市雖有案例，但宜蘭是首例，審酌過程嚴謹，除考量行為人涉犯動保法過失傷害致動物死亡，也參酌行為後態度，經通盤審議所有證據，依違反動保法處一萬五千元罰鍰；動防所呼籲，民眾若不慎路殺動物務必停車處理，並應通報相關單位，才能避免受罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法