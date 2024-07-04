健康台灣委員會8月開議 5大癌症篩檢年齡擬下調

總統賴清德宣布將成立3大任務型編組委員會，其中「健康台灣推動委員會」將在8月底召開首次會議。 （資料照）

2024/07/04 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕賴清德總統宣布將成立三大任務型編組委員會，其中「健康台灣推動委員會」擬在八月底召開首次會議。政院官員說，委員會將拚降低癌症死亡率、顧食安，五大癌症的篩檢區間年齡將下調，未來會有更多項目，如低劑量電腦斷層肺癌篩檢等中小型計畫。

官員說，台灣高齡臥床時間約七到九年，賴總統希望能縮短，因此要從健康促進開始，像是降低癌症死亡率，透過及早篩檢、調降癌症篩檢年紀等，例如目前肺癌篩檢，除肺癌家族史、重度吸菸史兩項篩檢條件外，考慮將環境因素納入。

請繼續往下閱讀...

此外，衛福部今將在行政院會報告「護理人力政策整備十二項策略計畫」，政院官員表示，三班護病比希望「二年入法、四年達成」，並推動夜班專責人員機制、建教合作，期盼我國至二○三○年能再增加五．五萬至七．四萬名護理人員，達到約廿四萬到廿六萬人。

衛福部今年公告各層級醫院三班護病比標準，包含醫學中心為白班一比六、小夜一比九、大夜一比十一；區域醫院白班一比七、小夜一比十一、大夜一比十三；地區醫院白班一比十、小夜一比十三、大夜一比十五。但近日傳出醫院因護理人力不足，陸續關床因應。

官員解釋，統計至今年五月，廿八家醫學中心僅八家達成，八十二家區域醫院僅廿五％達成，地方醫院則有八成，政府現採「先達標先獎勵」的方式，盼四年達標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法