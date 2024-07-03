北港文昌祠舊址出土？ 專家：可能性不高

文資委員至工地現勘。（記者李文德攝）

2024/07/03 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕北港聚奎閣又名文昌祠，消失在北港百餘年，有業者向朝天宮承租華勝路及大同路之間五百坪土地，上週開挖地基時，文史團體發現水井磚、廟柱珠石、瓷器碎片，懷疑有可能是文昌祠舊址，通報縣府。文觀處昨邀請文資委員等人現勘，現場文物多為日治中後期，僅有少數為清朝物件，廟祠舊地的可能性不高，但為慎重起見建議成立監工小組。

消失近120年 挖到疑似文物碎片

聚奎閣於一八三九年創建，奉祀五文昌夫子，後因年久失修加上地震廟體傾頹毀損，約一九○四年主祀神像遷入朝天宮文昌殿供奉後，文昌祠已消失近一百廿年，地方希望能找回歷史痕跡。

請繼續往下閱讀...

有連鎖百貨業者向朝天宮承租土地要建賣場，上週挖地基時，有地方文史人員發現不少文物，比對日治時期留下的保籍圖地目為「文祠」，推測可能為聚奎閣舊址，工程於上月廿六日停工至今。

文觀處昨邀集文資委員劉克竑、盧泰康及雲科大古蹟巡查單位、朝天宮人員現勘，觀察所挖出文物片。盧泰康說，出土物件多為日治中後期從日本進口的餐飲用瓷及台灣北投窯器，僅少數為十八、十九世紀晚清時期文物碎片。

文資委員現勘 建議組監工小組

朝天宮文化祭祀組長紀仁智指出，他在朝天宮服務三十多年，這個地區多年來皆做為舊文物暫時置放地。

劉克竑說，觀察地層磚塊多為近代磚土，經廟方追溯土地緣由，判斷為文昌祠舊址可能不高，但也不能完全排除，如要再試掘探測意義不大，建議地主、承租業者請文史人士成立小組監工。文觀處文資科長張力元表示，將整理及推薦公正文史人士名單由業者委請。

北港朝天宮所屬近五百坪土地，挖出瓷碗碎片等。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法