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台北捷運集章全制霸！搭車解鎖任務抽好禮

台北捷運推出數位集章活動，共139枚紀念章可蒐集。（記者林承鴻攝）

台北捷運推出數位集章活動，共139枚紀念章可蒐集。（記者林承鴻攝）

2024/07/06 19:10

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運即日起到9月30日推出數位集章活動，下載台北捷運Go APP並加入會員即可開始集章，還能分享集章成果、查看排名，完成任務再抽限量好禮，集滿139枚紀念章即可完成「全制霸」成就。

北捷說明，到捷運各車站找到票卡查詢機，點選集章活動，再打開APP「車站集章」掃描QR碼，就可以集到當站專屬紀念章戳。而為了慶祝台北捷運公司30週年，也推出30款30週年紀念章，每日均可隨機獲得1枚，且每天發放的紀念章均不重複。

數位集章活動還有9個任務可以挑戰，蒐集12個端點站印章，可解鎖「時光旅人」；蒐集13個轉乘站印章，可解鎖「遇見」任務；完成蒐集5條路線車站印章，可分別解鎖「文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線」任務徽章；完成139枚紀念章蒐集（含各車站票卡查詢機109個及APP限定30週年紀念章30個），即可獲得「全制霸」徽章。

北捷說，取得1枚徽章即可獲得1個抽獎機會，將抽出彩繪列車3D造型悠遊卡、行李秤、保溫杯、手拉環造型悠遊卡等好禮，共60個中獎機會；另外，完成全制霸成就挑戰者，加碼抽客製導電軌禮盒與枕木電聯車禮盒。

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