大肚溪暴漲4釣客受困 漏夜救上岸

溪水暴漲4釣客受困大肚溪，所幸最後全數平安獲救。（消防局提供）

2024/07/03 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕有四位民眾在前天（一日）晚間前往彰化市的大肚溪釣魚，不料因深夜水位變高，四人都受困沙洲，彰化縣消防局據報派員駕橡皮艇趕往搶救，順利將他們接上橡皮艇，但因水流湍急，船艇開至下游，直到昨（二日）凌晨二時二十分才平安上岸，讓他們渡過了驚魂的一夜。

消防橡皮艇開至下游靠岸 都未受傷

消防局前晚十點多接獲報案，指稱有三男一女受困在彰化市聖安路和河濱路附近的大肚溪沙洲上，消防局第一大隊副大隊長吳哲佑率員趕往現場，發現果然有四人後，經過聯繫後，四人透過電話表示，因為水位變高無法返回岸上，水勢湍急極需救援。

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消防員確認四人位置後，立即駕駛橡皮艇至沙洲附近，而四人受困沙洲待援，因此將橡皮艇駛近，並將四人逐一救上橡皮艇。不過，因為當時水流太過湍急，消防員只得先將船艇開至下游（培英駕訓班附近），才能靠岸，並直到凌晨二點多，等水流較小之後，才將四人平安送上岸。

四人獲救之後，都未受傷，但臉上滿是驚恐表情。他們人向消防人員表示，在前晚六點左右到大肚溪沙洲釣魚，當時水淺可徒步跨越溪流，至沙洲釣魚，沒想到晚間要返回岸上時，發現水流變大，推測可能在上游下了大雨，因此無法涉水回到岸上，只好撥打電話報案，並請求援救。

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