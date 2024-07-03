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減塑遊南投 住宿自帶備品抽好禮

為減少觀光垃圾量，南投縣環保局暑假推出自備住宿備品，拍照上傳就能抽咖啡機大獎。（南投縣環保局提供）

為減少觀光垃圾量，南投縣環保局暑假推出自備住宿備品，拍照上傳就能抽咖啡機大獎。（南投縣環保局提供）

2024/07/03 05:30

旅遊垃圾量約佔全縣一成 鼓勵從源頭減量

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投是觀光大縣，造訪遊客相當多，南投縣環保局過去統計旅遊垃圾量佔整體一成，為從源頭做垃圾減量，今年暑假推出減塑行動，遊客在南投住宿只要自備盥洗備品並拍照上傳臉書，就有機會抽中最大獎價值上萬元的咖啡機，活動至九月底。

活動至九月底 可抽萬元咖啡機

環保局表示，暑假旅遊旺季開跑，南投景點都將出現旅遊潮，過去曾統計旅遊所製造的垃圾量，約佔全縣垃圾量的一成，由於縣內沒有垃圾焚化爐，以致垃圾去化不易，為降低旅遊垃圾量，並提前響應明年起，旅宿業「不得再主動提供一次用旅宿用品」政策，因而推出「南投綠旅、減塑好行」活動。

環保局長李易書說，中央在明年起，限制旅宿業不得提供個人清潔、衛生用品，包括牙刷、牙膏、刮鬍刀、梳子及浴帽等，若住客有需要，業者須以收費方式提供。

李易書表示，暑假至九月底，民眾只要入住南投縣的旅宿店家，並自備盥洗備品、拍照上傳環保局臉書，就能獲得抽獎機會，最大獎有價值上萬元的自動義式咖啡機，其他還有吹風機、行動電源、料理鍋等，希望民眾都能養成自備備品的習慣，避免製造圾垃，減輕環境壓力。

免費循環杯 車埕5業者響應

環保局也指出，今年的免費「循環杯」借用服務也推進到水里鄉車埕遊憩區，在地商圈有五家業者響應，透過免費借用、「甲店借乙店還」的服務，以及一次折價十元等優惠，盼讓民眾減少使用免洗飲料杯，進一步自備環保杯，循環杯優惠將持續到十月底。

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