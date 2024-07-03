苗縣「菁市集」啟動 5場次跨縣市行銷

苗栗縣政府推動「菁市集」活動，青年朋友展售創意商品。（記者張勳騰攝）

2024/07/03 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府六年前開始推動「菁市集」品牌，輔導青年朋友創業推廣苗栗青創、青農好物，成為特色行銷推廣平台，今年七至九月週末假期將規劃五場次主題市集，跨縣市行銷；昨天由縣長鍾東錦等人主持啟動儀式，有藝文團隊展演、DIY手作體驗、滿五百送一百等活動；鍾東錦請青年朋友展創意，研發各類文創商品，苗縣府會全力協助輔導，為苗栗產業未來帶來新風貌。

苗縣府勞工及青年發展處長王浩中指出，「菁市集」是從二○一九年起開創的青年品牌市集，已邁入第六年，是每年青年店家的年度亮點活動，更是將苗栗的青年品牌推廣至外縣市的途徑。

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今年五場次菁市集，首場「親子午茶趣」七月十三、十四日在台中市草悟B區；第二場「樂活農村日」廿七、廿八日在新竹市遠東巨城購物中心廣場；第三場「輕悠手創樂」八月二至四日在台北市松山文創園區椰林大道；第四場「盛夏嘉年華」十七、十八日在苗栗縣頭份市尚順育樂世界空橋下廣場；第五場「浪花青春漾」九月七、八日在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港；另配合苗栗縣政等單位所舉辦沙雕節及苗栗市風箏節等大型活動，亦將邀集青年品牌前往設攤。

鑒於現在夏天室外天氣炎熱，戶外設攤難吸引人潮，鍾東錦要求明年辦理相關活動時，業務單位要調整到室內舉辦，這樣也能給買賣雙方都有良好、舒適的購物環境。相關訊息可上（https://www.facebook.com/Youthinmiaoli/）粉專。

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