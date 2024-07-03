屏市機場北路末端 縣府要整頓

機場北路雜草叢生，也造成髒亂。（記者葉永騫攝）

2024/07/03 05:30

雜草叢生、垃圾滿地、違停嚴重 將協調公所、軍方處理

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市機場北路到屏東機場後道路縮減，因雜草叢生、垃圾滿地，加上民眾違停嚴重，成了都市之瘤，由於管理單位相眾多，淪為三不管地帶，屏縣府表示，機場北路原規畫打通全線連接省道台三線，經開闢廣勝路後而暫停該規劃案，將邀集相關單位整頓機場北路後段亂象。

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道路縮減 髒亂景象令人詬病

屏東市機場北路末端因為無法通過機場，道路突然從四線道縮減為單線道，再連接產業道路，因此車流降低，不但違停嚴重，報廢車輛、大型車輛及砂石車也常佔用道路，附近更是雜草叢生，垃圾充斥，髒亂景象令民眾詬病，一再呼籲相關單位加以整頓及規畫，別讓機場北路成了斷頭路。

附近民眾則說，這區域因為車輛較少經過，而附近停車位置時常不足，建議可以研議開闢為停車場的可能性，以利管理及改善附近的交通，不應該成為環境毒瘤。

路權及土地歸屬 垃圾待清運

縣府工務處指出，屏東市機場北路當初是配合尖美東山河等社區發展，沿屏東機場外圍闢建連接省道台三線，但因土地徵收等問題而擱置，後來經開闢了廣勝路連接台三線，取代機場北路原計畫，讓機場北路末端成了一個如同斷頭的畸形道路，目前並無延伸或拓寬計畫。

縣府交通旅遊處表示，機場北路的路權屬於屏東市公所，垃圾的清運也是市公所負責，雖然市公所已在該路段沿線公告請民眾不要亂丟垃圾，但圍牆邊的用地卻屬軍方，應由軍方負責清理，因欠缺權責統一單位，形成三不管地帶，縣府將邀請市公所、軍方進行協調，解決亂象，至於當地停車場不足，縣府也將研議是否能在該處闢建停車場，改善違停問題。

圍牆外雜草 軍方允配合清除

空軍第六聯隊表示，機場圍牆外如果有雜草叢生，不管是否為軍方土地，只要民眾反映一定進行清除，對於縣府邀請相關單位釐清權責，軍方也會全力配合。

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