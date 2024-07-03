宜縣已婚男警拍女性如廁 遭停職

2024/07/03 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣警局三星分局三星派出所一名已婚的王姓男警員，涉嫌在所內女廁偷拍女性如廁畫面，檢警專案小組在他住處電腦查扣多名女性如廁影片。縣警局前天召開考績會予以停職處分。

三星警分局與三星派出所在同一棟大樓合署辦公，三星派出所位在一樓，三星警分局某主管女兒六月二十五日到分局探視父親，當晚在三星派出所女廁如廁時，發現地面門縫有人用手機偷拍，隨即穿上衣褲奪門而出，警方獲報調查，驚覺自家人涉案。

請繼續往下閱讀...

據了解，案發當時，被害人進入女廁，王姓警員從後尾隨，趴在地面拿出手機由下往上拍攝，被害女子目擊地面門縫有偷拍鏡頭，此案才東窗事發，全案朝妨害秘密罪方向偵辦。

專案小組查扣王員手機，未發現不雅畫面，但在他的住處電腦硬碟，查到多名女性如廁影片，只拍下半身，沒有拍到臉部，被害人身分待查，三星派出所女廁位在辦公廳舍內，被偷拍對象應以分局女性員工及來訪女賓客為主。

涉案的三十三歲王姓警員，出身警察特考班，曾在台北市警局服務，二年前申請回鄉，調到三星警分局任職，平時勤務正常，行為舉止無異狀況，如今捲入偷拍疑雲，讓派出所同仁難以置信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法