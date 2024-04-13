避免長照悲歌／科技助換工 讓照顧者「互助喘息」

中華民國家庭照顧者關懷總會推「互助喘息」，由專業照服員搭志工，2對多組照顧，讓照顧者喘息，彼此互助換工、排班輪休，降低負荷。 （家總提供）

2024/04/13 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕現今高齡化長照人口龐大，卻頻傳照顧者因無人代班而累倒悲歌，中華民國家庭照顧者關懷總會昨推廣「互助喘息」，由專業照服員搭配志工合作，讓照顧者喘息，今年更推喘息時間銀行，結合科技與通訊軟體媒合，讓照顧者彼此互助換工，排班輪休，降低負荷，重新找回人生。

排班輪休 降低身心負荷

據衛福部統計，一一二年長照二．○喘息服務使用人數約十四萬人，但符合資格有六十萬名，使用率僅廿三％。而照顧者常廿四小時待命、一週七天無休，龐大壓力下頻傳累倒，甚至不堪負荷走上照顧與被照顧雙方毀滅之路。

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家總一○八年起試辦「互助喘息」服務。家總秘書長陳景寧表示，互助喘息的作法是由一名專業照顧服務員搭配一名照顧者志工，以「二對多照顧策略」，可同時照顧四到六名失能、失智或身心障礙者，讓參與的照顧者輪班一次後，可喘息二次。目前全台辦理四處據點，台北市、嘉義市各二處，至今開班卅八次。

專業照服員搭配志工

可同時照顧4到6人

互助喘息計畫一一二年起獲國科會補助，由台北護理健康大學教授陳正芬擔任總計畫主持人，健康科技學院院長洪論評及淡江大學會計系教授韓幸紋擔任共同主持人，推動全台互助喘息據點，今年導入「喘息時間銀行」概念。

陳正芬表示，在互助喘息計畫中導入科技，以使用者角度出發，設計顧客旅程概念，即時登入，由後台媒合協助，降低工作負荷。洪論評表示，以手機LINE成立「互助喘息─預約服務平台」，註冊即贈送十六小時免費體驗時數，平台提供預約喘息、預約值班、成為照服員、提供空間等四大功能。

五十五歲蔣先生與太太需照顧七十六歲失智症母親，蔣母雖每週一至五去日照中心，但蔣家夫妻尚有全職工作，週末喘息也很重要，蔣先生自從參加該計畫後，週末家人獲得喘息，目前已使用卅五次服務、換工十一次，其他家人更分工輪流擔任照顧志工，如大兒子已成互助喘息服務中的金牌換工者，懂得如何幫長輩買吃的東西，觀察長輩身體狀況及變化等。

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