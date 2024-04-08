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興建時任工地主任》李四川：北市市政大樓已著手減碳調整

2024/04/08 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府大樓是台北市政治中樞所在，十二樓高的雙十字型外觀，已有卅年歷史，於一九八七年開工、一九九四年完工，當時擔任工地主任的現任副市長李四川說，市政大樓的設計是在解嚴前，原要設計十六樓，因航高限制剩下十二樓；周邊同一時期的建物多已拆除改建，如亞太會館改建為陶朱隱園，加上許多新設計的大樓，使得現在的市政大樓與周邊建築顯得格格不入。

根據市政大樓公共事務管理中心統計，市政大樓一年用電度數超過兩千萬度，隨著電費漲價，去年全年電費支出約○．八三億元，今年電費編列達○．八七億元。

李︰內部活化使用做起

李四川表示，大樓興建有其時空背景，他不反對改變，也提到當年興建時使用的鋼筋混凝土都是由市府提供，大樓的結構還是很好，安全無虞，從內部開始進行調整，使其更為活化使用，也能順應節能減碳需求。

李四川表示，電梯、冷氣都相當耗能，市府目前使用的冰水主機都還是卅年前的設備，若要提升建物效能，初估經費不少於十億元；目前內部已著手市政大樓功能性調整做減碳計畫，包括內部空間改造及美化，外部的廣場也有重新改造的構想，尚在初步構想階段，整體朝降低建築物耗能、節能減碳推動。

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