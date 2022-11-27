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    6~17歲兒少 最快12月打BA.5疫苗／口罩鬆綁措施 專家會議週一討論

    指揮中心發言人莊人祥表示，最快12月會在校園提供BA.5雙價疫苗給6-11歲、12-17歲的兒童與青少年接種。（資料照）

    指揮中心發言人莊人祥表示，最快12月會在校園提供BA.5雙價疫苗給6-11歲、12-17歲的兒童與青少年接種。（資料照）

    2022/11/27 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕BA.5次世代雙價武漢肺炎疫苗於十一月十八日開打，截至廿五日已接種十五萬七五三六人次，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，BA.5雙價疫苗和BA.1雙價疫苗接種第一週的打氣接近，都在十五萬人次左右，也表示，最快十二月會在校園提供BA.5雙價疫苗給六歲到十一歲、十二歲到十七歲的兒童與青少年接種。

    BA.1雙價次世代疫苗於九月廿四日開打，迄今已接種約一百七十八萬人次。莊人祥表示，BA.1雙價疫苗開打後，八天內約接種十五萬四九四六人次，BA.5雙價疫苗開打後，八天內接種十五萬七五三六人次，認為兩支疫苗的打氣接近。

    莊人祥說，未來將提供六歲到十一歲的國小學童、十二歲到十七歲的中學生在校園接種BA.5雙價疫苗，各地衛生局會先進行疫苗接種意願調查，估算整體接種量後，後續才會安排接種時間。

    莊人祥也指出，考量現在部分學校仍在接種流感疫苗，加上後續BA.5雙價疫苗到貨日期尚未確定，最快十二月起才會安排校園接種。

    另外，之前指揮中心曾指出，十二月初可望鬆綁口罩措施，莊人祥表示，近期有向專家諮詢口罩鬆綁意見，戶外維持社交距離情況下可鬆綁口罩措施部分，專家已有共識，但年底大型活動多，因此仍要再研議，預計週一開會討論。

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