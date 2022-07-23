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    虎尾中元普度 恢復7大區盛況

    虎尾中元普度信徒準備大豬祭拜。 （資料照，記者黃淑莉攝）

    虎尾中元普度信徒準備大豬祭拜。 （資料照，記者黃淑莉攝）

    2022/07/23 05:30

    疫情趨緩 8/12正常舉行 搭配虎尾鐵橋等燈區及潑水節活動 好玩又熱鬧

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾中元普度是全台中元節重要活動之一，有「北基隆、南虎尾」之稱，設有七大普度區，每一區各具特色，虎尾鎮長丁學忠指出，去年因疫情嚴峻普度活動簡化，今年將在八月十二日正常舉行，且搭配虎尾鐵橋等燈區、潑水戲水區及密室逃脫區，好玩又熱鬧。

    7大普度區 依傳統各有特色

    虎尾中元普度「街仔普」保留傳統古禮特色，分為東、西、南、北、中、德興、福德等七區，各區都有不同特色，場面壯觀、熱鬧，包括北區冰雕、東區炮城、南區肉山，此外各區還設置「看桌」的祭祀擺設，有五穀雜糧桌、美食點心、蔬果雕料理等琳琅滿目，每年中元節湧入數萬人參加，入夜更美麗熱鬧。

    丁學忠指出，去年國內疫情嚴峻，虎尾中元節活動簡化，改以「公普」方式辦理，即由各普度區統一採購祭品及擺設，不開放民眾參加，各區特色冰雕、肉山、炮城都取消，今年疫情趨緩，多項防疫措施鬆綁，經過公所與各普度會開會討論，決定正常舉行，且七個普度區依傳統重現盛況。

    虎尾鐵橋光環境計畫 8/6啟燈

    丁學忠表示，除了中元普度活動，虎尾拚觀光，打造三大夜景，其中縣府「虎尾鐵橋光環境計畫」八月六日啟燈，以廿四節氣的意象燈光變化呈現，另虎尾圓環素還真也將舉辦光影秀，將以不同以往的方式來追思已故八音才子黃文擇，第三處在百年水塔及湧翠閣。

    另外，為鼓勵新住民、年輕人參加地方民俗、文化活動，這次中元普度活動也將融入異國風，辦理潑水節活動，歡迎大家到虎尾體驗不一樣的民俗文化活動。

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