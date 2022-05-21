竹縣12條動物名步道 推登山集章

竹縣政府精選以動物名有關的12條健行步道，7月將推出登山集章活動，圖為湖口金獅古道。 （記者廖雪茹攝）

2022/05/21 05:30

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府精選縣內有動物名的十二條健行步道，結合新竹縣吉祥物皮皮獅「上山尋找動物好朋友」童趣概念，七月將推出「森遊竹縣 皮皮獅同樂會」登山集章活動，讓更多民眾認識新竹縣山林美景。

結合吉祥物皮皮獅 具童趣概念

新竹縣長楊文科表示，新竹縣幅員遼闊，有許多山林步道，隱藏不少瀑布、神木和野溪等秘境美景，深獲山友喜愛，今年三月縣府首度推出「FUN慢遊飛鳳山」集章抽好禮活動，一個月吸引一千六百人次參加，暑假將擴大舉辦。

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有好禮與證書殊榮 適合親子同遊

縣府交通旅遊處長游志祥說，「森遊竹縣 皮皮獅同樂會」活動，以新竹縣吉祥物「皮皮獅」帶路上山尋訪動物好朋友為故事主題，精選縣內十二條有動物名的步道，包括峨眉鄉獅山古道、橫山鄉騎龍古道、五峰鄉鵝公髻山步道與尖石鄉馬胎古道、青蛙石天空步道、老鷹溪步道、湖口鄉金獅古道、芎林鄉鹿寮坑桐花步道、關西鎮石牛山步道、馬武督外鳥嘴山及竹北市鳳崎落日步道、北埔鄉猴洞步道。規劃不同登山等級的集章內容，並準備豐富好禮與證書殊榮等，為活動增添更多趣味，非常適合親子同遊，一邊蒐集各路線代表動物圖章，一邊感受大自然風光。詳情可參閱臉書粉絲專頁「竹縣好好玩」。

游志祥說，首波「FUN慢遊飛鳳山」登山抽獎活動，六百份「芎林番茄拉麵」及兩百份「皮皮獅抱枕」幸運獲獎民眾已抽出，並公告在新竹縣旅遊網。

竹縣政府精選以動物名有關的12條健行步道，7月將推出登山集章活動，圖為橫山騎龍古道。 （記者廖雪茹攝）

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