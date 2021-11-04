行銷農特產 大安農會培訓直播主

大安區農會專員開直播販售農產品。（記者張軒哲攝）

2021/11/04 05:30

臉書粉絲網頁開直播 農會年輕專員上鏡頭介紹自家產品

〔記者張軒哲／台中報導〕近年網路直播拍賣蔚為風潮，大安區農會率各農會之先，培訓直播主，最近更利用大安區農會臉書粉絲網頁開直播，推廣該農會的農特產品，總幹事蔡建宗表示，新世代的年輕人習慣用手機或電腦，尤其疫情改變消費者習慣，農產品銷售將以實體店面、網路商店及直播三分天下，直播具有客製化、可預約及調節庫存等優點，是未來商業趨勢。

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網路商品設計、拍照 農會靠自己

大安區農會透過臉書粉絲網頁，以「雲端冰箱、健康廚房」為概念，由大安區農會專員張意媗、易吟珊、陳映成等人直播，帶觀眾直擊肉品生產後台，並推廣農會生產的肉鬆等產品，蔡建宗表示，直播初期，銷量當然無法跟網路購物直播相比，但網路購物需要上架費，農會一切靠自己，節省支出，直播效果愈來愈好，前景可期。

蔡建宗說，農會需要有新血加入，最近大安區農會招考多位七、八年級年輕世代，年輕人熟悉網路操作，從網路商品設計、拍照到行銷，從設備到直播，大安區農會都「自己來」。

大安區農會專員張意媗化身直播主，在鏡頭前有條不紊的介紹自家產品，從即食滷肉料理包到人氣當紅的肉鬆組，她表示，原本以為農會都是長輩，沒想到可以使用直播這麼新潮的方式賣產品，效果愈來愈好，專員陳映成說，5月疫情爆發後，宅經濟興起，從行銷後台走到螢幕前，從輔導農友到使用網路科技做買賣，轉變很不容易，要增加農產專業知識外，口條訓練及臉部表情，都是挑戰重點。

疫情下看好虛擬通路帶來商機

大安區農會是台中市唯一自己培訓直播主的地方農會，蔡建宗坦言，疫情是推進動力，也相當看好虛擬通路所帶來的銷售商機。

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