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    除籍退保再加保 旅外返台1年 狂用健保225萬

    2018年除籍退保後再返國加保與2019年短期復停保

    2018年除籍退保後再返國加保與2019年短期復停保

    2020/10/26 05:30

    國人平均用健保的75倍

    〔記者林惠琴／台北報導〕旅居海外國人不用按月繳健保費，返台加保、復保就可比照其他國人使用健保，長期以來引發不公平質疑。衛福部最新統計更發現，停保復保人數有逐年增加趨勢，二○一八年除籍停保再返國加保達二．五萬人，而有人在加保一年內就看病用掉健保二二五萬元，是國人平均年使用健保三萬元的七十五倍，短期停保復保則在去年首次突破九萬人，有人在復保一年內看病花了健保一三二萬元，之後又停保。

    目前旅外民眾使用健保一是出國未滿六個月，應繳交所有保費；出國六個月、未滿兩年可辦理停保，停保期間無需繳保費，返台日就是復保日；出國滿兩年者則先除籍、退保，返台滿六個月可再加保，保費不追繳。

    停保復保人數逐年增加

    近年除籍退保再返國加保人數從二○一六年二．三萬人增至二○一八年二．五萬人，二○一八年該項保費收入約二．○九億、支出約二．二九億點（一點約○．九元）；短期停保復保則從二○一六年八．一萬人增至去年首次突破九萬人，保費收入約四．四八億、支出約四．一七億點。

    進一步檢視資料，這兩年間有人在停保復保後一年內就狂用健保一三二萬元，之後又停保；退保再加保者中，更有人一年內就花了健保二二五萬元。

    返台復保就可大用健保屢引詬病，衛福部長陳時中九月拋出擬將海外收入納入保費計算，健保署長李伯璋則表示研議追回停保期間保費才可再用健保，且宣示十月納入健保改革討論；但目前確定健保會未納入議程。

    健保署副組長許周珠表示，旅外返台復保就醫最常見的是牙齒疾病、急性上呼吸道感染等，用到逾一、二百萬健保給付是特例，而停保復保者目前保費收入還大於支出，對健保財務尚無立即衝擊。

    衛福部社保司司長商東福表示，若要將海外收入納入保費計算，須由財政部協助掌握國人海外收入、跨部會研究。若要追回停保期間保費，涉及樣態很多並不容易；年底前將討論健保費率須否調漲，可評估納入擴大費基再討論。

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