彰化漁電共榮 離岸風場運維中心明年完工

彰化漁港工程預計明年4月完工，將成為離岸風場開發商CIP的運維基地。（彰化縣政府提供）

2020/10/17 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）在彰化外海有彰芳、西島共2個風場，公司斥資2億多元將在興建中、明年4月完工的彰化漁港南邊，興建首座以彰化漁港做為風場維護運轉之用的運維中心基地，工程日前動工，力拚明年10月竣工，屆時彰化漁港北邊為漁業碼頭、南邊為維護運轉碼頭，呈現漁電共生共榮的場景。

運維基地 彰化漁港明年4月完工

CIP是目前第1家以彰濱工業區鹿港區彰化漁港做為運維基地的離岸風場開發商；今年2月，縣府進行彰化漁港興建工程的破堤通水儀式，代表內、外海打通，第1階段工程共投入14.42億元，預計明年4月完工，宣告彰化漁港開港營運指日可待，而開港營運後，首要迎接即是CIP在彰化漁港南邊興建運維中心。

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風場運維中心面積逾2000坪，CIP表示，完工後將是符合國際標準可使用20年以上的離岸風電運轉維護大本營，同時也是亞太首座離岸風電運維中心，台灣更被定調為開發風場運維中心的示範點，彰化在地化廠商高達8成，提供在地就業保障。

CIP在彰化外海有彰芳風場與西島風場，這兩個風場加起來約600 MW的裝置容量，規劃於2021年到2024年建置完成，2017年與縣府簽署合作備忘錄，隔年10月CIP與世紀鋼鐵簽訂水下基礎供應合約，繳納第1筆1618萬元的印花稅給彰化地方稅務局，為縣庫挹注綠能稅金。

人員進用 在地化比例將達8成

CIP指出，工程今年8月底正式簽約、9月底順利取得建照、10月中旬正式開工，預計2021年10月完工；風場運維中心內部設施將包含運轉控制中心、離岸風機備品之倉儲空間、與環境教育場域，預計將配置70名技術人員，包含運維中心負責監控風場運轉的技術人員，以及風場執行運維作業的維修人員，在地化比例達到80%，實踐在地優先、彰化優先的開發承諾。

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