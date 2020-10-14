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    首頁　>　生活

    穿梭巷弄 吳思瑋古蹟中舞出生活

    舞蹈家吳思瑋（左）與舞者在排練。（吳思瑋提供）

    舞蹈家吳思瑋（左）與舞者在排練。（吳思瑋提供）

    2020/10/14 05:30

    〔記者林良哲／彰化報導〕旅居德國多年的吳思瑋回到故鄉彰化，不但創辦了「聲舞團」，並且以古蹟「南郭郡守官舍」為背景，演出彰化第一個環境劇場「夭壽浪漫」。吳思瑋表示，將以藝術裝置改變巷弄風景，搭配演出形成流動式舞台，由舞者帶領觀眾遊走巷弄間，感受不同的表演模式。

    旅德17年返鄉 引進環境劇場

    現代舞蹈到底是什麼？出身於彰化市的舞蹈家吳思瑋，在德國從事舞蹈表演17年，回到家鄉彰化之後，開始思索如何出開創新境界。她說，將舞蹈與家鄉環境相結合，在古蹟與夜市裡展現，讓觀眾在看舞、駐足、探奇與坐臥間，進入不同的時空，感受不一樣的風情。此次，吳思瑋引入新型態表演「環境劇場」，劇名為「夭壽浪漫」，她說，這是一次大膽的嘗試，也是在回應時代與彰化這座城市對於她的召喚。

    南郭郡守官舍 舞者創作表演

    「夭壽浪漫」將跳脫鏡框式舞台，以興建於1921年的「南郭郡守官舍」為背景，藉由踏訪官舍群尋找百年來人們生活的痕跡，作為編舞的發想，引進現代舞與劇場元素，在演出時，觀眾可自由走動在「南郭郡守官舍」巷弄間，現代舞、街舞、芭蕾、劇作等數個表演或同時或接連發生在不同場地，亦有舞者穿梭巷弄間，引導觀眾流連觀賞。

    吳思瑋表示，巷弄間的日常的風景，像是牆上的廣告貼紙、路邊草叢、建物上抽風機，這些看似雜亂，實則反映出生活，以裝置或演出加以框點，引導觀眾關注平常過目即忘的街景，藉此提醒大家在彰化的生活，原本就如此可愛。

    「夭壽浪漫」將在本月23日及24日演出，採事先售票制，但現場無須對號入座，過程中可坐可站。民眾可上官網購票，官網為：https://changhuarun.com。

    環境劇場「夭壽浪漫」將在23日及24日演出。（吳思瑋提供）

    環境劇場「夭壽浪漫」將在23日及24日演出。（吳思瑋提供）

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