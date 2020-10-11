彰化國慶踩街 舞龍、迎親熱鬧滾滾

彰化縣政府舉行國慶遊行活動，有隊伍裝扮古代迎親隊伍，令遊行現場喜氣洋洋。 （記者陳冠備攝）

2020/10/11 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕歡慶雙十國慶，彰化縣政府昨天在溪湖鎮舉行「半線城市迎國慶，社區踩街共歡騰」活動，邀請縣內20個社區跟校園團體表演，有隊伍搬出3條巨龍壯聲勢，也有社區裝扮成古代迎親隊伍，遊行現場喜氣洋洋，地主溪湖鎮長帶來8000顆紅蛋慶祝國家生日，在地業者加碼贈送5000片印有國旗「I LOVE TAIWAN」非醫療用口罩，歡慶雙十也不忘防疫。

20團體玩創意 新住民也參與

國慶遊行表演已成為彰化年度經典大戲，各鄉鎮無不爭取遊行場地，彰化縣府今年選定在溪湖鎮舉辦，但一改往年以境內各級學校行進樂隊表演為主，而是揪集20個社區、團體，以迎喜事方式遊行表演競賽，早上9點從溪湖國小出發，繞行溪湖鬧區一圈，表演民眾們創意無限，組成舞龍團、迎親團等，連新住民女士也組團來競賽，遊行隊伍曾逾500公尺，沿路鑼鼓喧天，熱鬧非凡。

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王惠美說，今年受疫情波及，可是全國民眾努力抗疫，才得以迎來這次國慶遊行，其實昨晚9點多遊行前夕，她經過福興福寶社區時，就看到有參賽隊伍還在練習，她就相信遊行一定精采可期，所以她很感謝今年20個報名遊行的社區團體，有大家的奉獻，才能將彰化地方社區特色、人情溫度全部發揮出來。

地主溪湖鎮長 分送8千顆紅蛋

而這次國慶遊行因為疫情威脅尚未解除，一度喊卡，為慶祝順利舉行，地主溪湖鎮長黃瑞珠也準備8000顆紅蛋分享民眾，慶祝國家生日，同樣慶祝台灣成為全球抗疫模範生，在地業者小三美日則贊助5000份國旗口罩給遊行民眾，因口罩上印有滿滿的「I LOVE TAIWAN」，讓民眾愛不釋手，歡慶雙十也不忘防疫。

在地業者 贊助5千份國旗口罩

張姓民眾表示，一般國慶遊行都在大都會，難得在溪湖小鎮舉行，而且還有紅蛋可以拿，彷彿沾上喜氣，也傳達鄉下樸實的人情味。

今年國慶遊行由田中大崙社區發展協會奪下歡樂金質獎，獎勵金5萬元，員林市出水社區發展協會獲得銀質獎，獎勵金3萬元，埔鹽部子社區發展協會得到銅質獎，獎勵金2萬元。

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