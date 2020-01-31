《防疫》北市府第一線人員全面戴口罩 捷運、公車加強消毒

台北市政府下令台北市所有公務機關第一線工作人員全面配戴口罩。（記者沈佩瑤攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者沈佩瑤、郭安家、蔡思培／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，台北市政府即日起要求第一線工作人員全面配戴口罩，包括市政府櫃台人員、台北捷運全部工作人員、公車駕駛、批發市場、聯合醫院等，民眾接觸頻繁的公共區域均增加消毒次數；市立聯合醫院全院進行門禁管制，民眾沒戴口罩不得進入，謝絕所有探病訪客。市長柯文哲昨更以避免聚集增加感染風險，取消原定赴台北市議會新春團拜行程。

取消團拜 柯︰未來一週防疫關鍵

台北捷運指出，即日起已針對廁所馬桶坐墊、廁間門把、自動售票機觸控螢幕、電扶梯、樓梯扶手等旅客接觸較頻繁的設備進行清潔，工作人員以適當稀釋比例漂白水或酒精，每八小時消毒一次。列車車廂方面，北捷除每日進行車廂清潔，也將消毒頻率提升至每週兩次以上，以稀釋漂白水加強施作於立柱、拉把、座位等處。

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公車駕駛員出車前須量體溫

台北市交通局公運處表示，即日起已要求公車業者督促所屬駕駛員每日出車前落實體溫量測，駕駛員若有發燒或疑似症狀即應協助就醫。公車業者也將針對乘客接觸較頻繁之公車內座椅、扶手、拉環等處，每八小時清潔消毒一次。

傳統市場部分，市場處主秘高群荐說，已要求批發市場工作人員戴口罩，並透過自主管理加強清潔。台北農產運銷公司主秘路全利表示，目前很多承銷人進場交易都已戴上口罩，跑馬燈及臉書會持續對市場工作人員宣傳戴口罩，並備用酒精消毒液。

聯醫謝絕探病 沒戴口罩禁入

因應疫情，北市聯醫已全院進行門禁管制、限制出入口，沒戴口罩不得進入，並謝絕所有探病訪客。聯醫也提醒就醫民眾及陪病家屬，進入醫院務必配戴外科口罩，陪病家屬或加護病房會客最多兩名，且須出示陪伴證並量測體溫無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病，建議家屬多用通訊軟體視訊滿足探病需求。

聯醫也提醒，如果民眾在返國十四日內出現發燒、咳嗽等不適症狀，可撥打免付費防疫專線1922並戴上口罩儘速就醫，就醫時要告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

柯文哲昨安排在市長室外受訪強調，取消新春團拜是尊重議長決定；中國瞬間超過六千例，現在開始上班了，依中國和台灣往來密切程度，未來一週將是防疫的危急關鍵期，若台灣的case能壓在慢慢增加，就表示繼非洲豬瘟後，在防疫上還是成功的，否則就麻煩了。

武漢肺炎疫情延燒，搭乘台北捷運民眾減少，不少人戴上口罩。（記者蔡思培攝）

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