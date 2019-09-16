旗山發展 高雄都發局推三大加值策略

2019-09-16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕旗山是高雄山城九區的重要門戶樞紐，高市都發局指出，為發展旗山，先從尋找在地特色開始，將藉由都市計畫通盤檢討，以「觀光產業發展」、「文資保存再生」、「醫療照顧服務」三項主軸進行規劃。

古地名「蕃薯藔」的旗山，是楠梓仙溪、荖濃溪沖積孕育而成，清朝時期聚為村落；日治時期更發展為蔗糖、香蕉的農產交易中心，是南部重要大鎮之一。都發局長林裕益認為，高雄城鄉發展，應先從尋找「在地特色」做起，再加以營造發展，讓遊客來過之後還想再來。

林裕益說，對於旗山地區之規劃，將以「厚實觀光產業基礎」、「文化資產保存再生」、及「建構老年醫療照顧服務」等三大面向，結合都市計畫通盤檢討。厚實觀光產業方面，都發局已向台糖公司承租百年旗山糖廠土地與倉庫群，計畫打造「大旗美產業園區」，目前正依計畫逐步整建及招商，將打造兼具「農產加工加值」、「農特產展售」、「觀光休閒」、「教育體驗」等四大功能的休閒產業園區。

此外，「旗山碾米廠」是日治時期台灣精米工業少數僅存的歷史廠房，可見證旗山產業發展軌跡；旗山還有兩百多年歷史的天后宮可檢討劃設為「保存區」，以及與中華民國同一年誕生的在地信仰中心「太平寺」，也將檢討劃設為「宗教專用區」。

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